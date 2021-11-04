宮崎駿被兒子出賣　宮崎吾朗爆料《安雅與魔女》製作內幕

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因為《安雅與魔女》，宮崎吾朗與爸爸宮崎駿再度合作，宮崎吾朗透露這次父親放手讓他做，完全沒有插手，「以創作者身分來說，這是最好的部分」，而成品出爐後，宮崎駿也對兒子說：「很好看。」宮崎吾朗表示：「這對我來說，是很令我開心的一句話！」宮崎駿也認為主角「安雅」畫的好，「這就是我想要做到的，我聽到稱讚真的很開心」。
宮崎吾朗也爆料爸爸的祕密，因宮崎駿不懂3DCG，「他之前都會插嘴，要我這樣做、那樣做，這讓工作人員超困擾，大家會不知道要聽我的，還是爸爸的，『每一個導演在畫，爸爸一定都會插手』，但這次使用電腦繪畫，他都看不懂大家在幹嘛，所以這次都沒來現場」。
《安雅與魔女》這次集結各國動畫師加入製作團隊，片中安雅對叔叔說「我來救你」的表情變化、凌亂的實驗室，都是由台灣3位動畫師負責，宮崎吾朗稱讚台灣人的實力，他說：「日本與台灣最大的不同，就是日本人從不會有意見，導演說做什麼就是什麼，但台灣人不是，他們會提供自己的建議，印尼的動畫師也是，我覺得這樣很棒！」
宮崎吾朗認為台灣動畫有「前衛」與「創造力」2個特質，並為自己的《安雅與魔女》評價90分，「剩下的10分，是我要克服的技術層面，我給自己滿分，就不會有下一部了！」更表示暫時沒有推出續集的打算，「老實說這製作過程花了四年，跟安雅相處四年，我不知道我會不會討厭安雅，所以覺得不要出續集應該比較好」。《安雅與魔女》11月12日在台上映。