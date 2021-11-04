來高雄作伙賺　高市府公布加碼券使用攻略

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攻略一 藝FUN券篇
很久沒到影城看電影了吧，用藝FUN券買兩張電影票約可領到100元高雄券，11月2日後防疫管制措施鬆綁，剛好用高雄券買爆米花，你看電影市府請吃爆米花，越嚼越對味。不然，也可以用藝FUN券到書店買幾本書，在悠閒的午后用回饋的高雄券喝杯咖啡，你買書市府請喝咖啡，輕輕鬆鬆增添文藝氣質。
攻略二 動滋券篇
抽中動滋券一定要來高雄健身，因為可以享受下列三大好康：一、練回好久不見的報復性腹肌，二、賺高雄券加碼動一動，以鳳山運動中心為例，100元高雄券可以多健身2小時，三、運動完再用紙本振興券去按摩紓解疲勞，市府一樣提供高雄券加碼優惠。
攻略三 國旅券篇
冬天是高雄最適合旅遊的季節，抽中國旅券記得安排來趟高雄之旅，用國旅券預訂飯店旅館，拿到的高雄券全市皆可用，不論是久違的六合夜市，搭船去「旗津黑沙玩藝節」，也可以搭輕軌到新開幕的高雄流行音樂中心打卡，順道去駁二藝術特區買文創商品，別忘了2022台灣燈會也在高雄，來高雄絕對讓您驚喜連連。
攻略四 農遊券、客庄券、i原券、地方創生券篇
農遊券、客庄券、i原券及地方創生券適用範圍多在東高雄，特別適合喜歡親近大自然的朋友。舉例來說，現在正逢茂林賞紫斑蝶紛飛的季節，抽中i原券可以安排一趟賞蝶之旅，順道體驗原鄉風味美食，或採購精美的原住民手工藝品，i原券全數用完可領到200元高雄券，再來兩份香噴噴的烤山豬肉最過癮。用客庄券則可到美濃享用客家菜或到甲仙買芋泥餅，拿到高雄券後立馬加點一份清脆的炒水蓮或2杯芋頭西米露，讓身心獲得雙重滿足。用農遊券和地方創生券加上回饋的高雄券，可以多買一些在地特色農特產品，用消費一起支持在地小農及創業青年。