國安局掛保證！陳明通：蔡英文任內中共不會攻打東沙

美國國防專家卡本特日前在「國家利益」（The National Interest）撰文指出，相較台灣本島，北京進犯東沙等外島機率較高，原因是美國出兵機率低，卻能對台美發出有效警告。對此，國安局陳明通今（4）日表示，蔡英文總統任內共軍不會攻佔東沙島。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-04 15:31:43
立法院外交及國防委員會今日審查「111年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分」，並邀請陳明通列席備詢。陳明通10月20日在立法院備詢時曾說，「總統蔡英文任內兩岸都不會有事」。國民黨立委賴士葆質詢時指出，有外媒報導，中共可能會攻打東沙島，要求陳明通是否能再強調一次「蔡總統任內，老共不會打東沙」？
陳明通表示，在中共攻台的劇本中，攻占外島以戰逼談是國安局長期觀察的劇本，封鎖或飽和攻擊也都是劇本之一。但是國安局判斷評估，攻占東沙、以戰逼談的劇本在蔡總統任內不會發生，他指出，中共內部對於是否打東沙也曾辯論過，國安局對此有一定了解。
賴士葆進一步表示，國防部長邱國正日前在立院備詢表示，國軍持續強化東沙防務及戰力，也勉勵駐島官兵，一定要矢志與島共存亡，因為「我死則國生」，要有信心堅守到底，但立委接到民眾陳情，擔憂兒子在東沙島服役會不會出事，東沙局勢是否很緊張?
陳明通強調，軍人保衛國家天經地義，「我死則國生」從老總統(蔣中正)以來就是這樣教育，這沒有什麼好懷疑，邱國正是訓勉軍人要有保衛國家的決心，這是基本態度，但很多人連這都忘了；這是軍人的基本素養，「我死則國生是天經地義」。現在的情勢確實比過去緊張，但也不致於到採取攻台的程度。