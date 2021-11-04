農曆十月到了！生肖好運指數有多少？事業愛情財運一次看

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事業：疲於奔命的一個月，事業運有點不順暢，建議得失心不要太重，更別自責，盡力了就好，最重要的是問心無愧。
愛情：本月容易為了小事發飆，雖然自認有理，但有時也要聽聽看對方的想法。
財運：財運不佳，提醒不要借錢給別人，更不要幫人做擔保，不然容易受牽連！
牛流月★★★
事業：事業運一般，工作時要保持清晰的頭腦，迷迷糊糊容易壞事，也要主動積極些，很多問題就能迎刃而解。
愛情：單身者多花心思製造偶遇，積極培養感情；有伴者要注意與異性保持距離。
財運：財運憂喜參半，最好不要相信任何人，如此就能保證錢財不會損失。
虎流月 ★★★
事業：吉星高照，即使一開始有些小困難，只要冷靜思考，就能尋得出路。
愛情：高高在上的態度，容易親手折斷桃花；適時釋出善意很重要，珍惜眼前人。
財運：福星助陣，本月財運穩中求進，容易見到成效，大多都是來自努力付出而得到的豐厚收益。
兔流月 ★★★
事業：職場運勢險中求進，有野心是好的，但能力要跟得上想法，莫要好高鶩遠。
愛情：感情運勢上揚，兩人在一起是充滿熱情與活力的，會萌生有趣新鮮的念頭。
財運：本月財運沒多大變化，但不宜與家人或伴侶談論財政之事，親戚借錢也要婉拒，以免順了人情卻損失金錢。
龍流月★★★★
事業：勇敢挑戰有難度的工作吧！別太在意回饋，過程中能提高自身能力更重要。
愛情：桃花運勢旺盛，單身者易有浪漫的際遇，冷靜面對，有機會開展愛情故事。
財運：本月財星臨門，正財上有大舉進財之勢，職場全力以赴必有理想收穫；投資理財則以穩紮穩打為上，不可激進。
蛇流月★
事業：工作會迎來忙碌期，可能較為奔波或出差頻繁等等，心要更靜更定才行。
愛情：運勢不彰，對感情中接踵而來的問題顯得有點應付不暇，萌生退怯的念頭。
財運：偏財運不佳，本月不宜風險型投資，不可道聽塗說、貿然進場。最好的理財之道是將錢投注在養生與家庭身上。
馬流月 ★★★
事業：平時切忌得意忘形，無論身處什麼情況，都應該保持警惕，以防樂極生悲。
愛情：與另一半相處，切記要懂得收斂脾氣，懂得包容，並主動溝通。
財運：財運不彰，有耗損之象，魔鬼藏在細節裡，涉及合作、投資、簽約之事要多方確認，以免掉入圈套陷阱。
羊流月★★★
事業：工作比較折騰，忙完一件又一件，過了一關又一關，身心疲憊免不了。
愛情：別再沉默不語，試著多表達內心真正的感受，反而會在感情上得到支持。
財運：本月不宜進行過大投資，但可以考慮小額理財，出手前可得做好功課、多方比較，如不過於貪心，會有不錯的回收。
猴流月★★★
事業：容易在無意中說出傷人的話，得罪人而不自知，少說話、多做事方可避免。
愛情：感情方面不宜高調行事，與其大排場的示愛，不如貼心地多關心對方。
財運：本月的財運可說是風險與機會共存，理性思考多能發現更多機會，讓風險減到最低，獲得回報。
雞流月★★★
事業：運勢持平的月份，只要腳踏實地、按部就班，就不會出太大的問題。
愛情：本月身邊的誘惑不少，建議遠離娛樂場所，也要減少聚會，慎防惹禍上身。
財運：花錢的地方多，想省也省不掉。不過，只要能安分守己做好分內的事，其他無需考慮太多，新契機自然會到來。
狗流月★★★★
事業：運勢暢旺，工作得心應手，事半功倍，正是奮發有為的大好時機！
愛情：遇上好對象不夠主動，較難開展新戀情。應抱持結識朋友並且擴大生活圈的心態，平時多留意職場夥伴或者長輩介紹，而非宅在家裡枯等對象出現。
財運：財星高照的一個月，若能好好利用，將會收穫豐足！但必須懂得即時收手。
豬流月★★
事業：工作勞碌奔波，但因小人作梗，很可能勞而無功，還會受到上司責難！
愛情：小心另一半家人、朋友說三道四而影響感情。關係未穩定者可以先低調處理，不用急著公開或融入對方圈子。
財運：本月理財必須量入為出，投資須守成為上，戒之在貪，以免受騙破財。（編輯：鍾怡婷）
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