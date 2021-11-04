肯尼NOW星球／法獅是怎樣的球員？高景炎：他是氣氛大師
上週《肯尼NOW星球》，新竹街口攻城獅總經理在節目中宣佈他們的第三位洋將叫Nick，很多人都在猜是不是前NBA球星「黑人問號哥」Nick Young，但最後官方公佈是「法獅」Nick Faust，那法獅是一名怎麼樣的球員？肯尼哥表示：「他是一名氣氛大師，很快就跟隊友打成一片」。
運動中心/綜合報導
2021-11-04 20:30:00
找洋將有什麼訣竅？肯尼哥以自身經驗跟粉絲分享，他說：「絕對不要被洋將的影片給欺騙」，很多人在網路上看到一些洋將，過去在別的聯賽打球的影片時，都會想說這位球員這麼會飛投籃又準，怎麼沒去打NBA？但實際上看到之後就會想說這人怎麼還在打球？所以那些洋將的Highlight就是「僅供參考」，還是要看到本人才知道他的能力在哪裡。
而攻城獅的另一位洋將是「成功改名代表」大勝（Brandon Dawson），大勝過去在SBL時叫「道森」，到攻城獅之後才叫大勝，肯尼哥覺得大勝是一名非常優秀的球員，可能是受到密西根州大教育的影響，大勝在場上可以發揮超越百分之百的能力，而且他願意做防守，這是攻城獅非常需要的選手。
另外肯尼哥也透露，辛巴（Sim Bhullar）是他們最早簽約的洋將。相信台灣的球迷都很清楚辛巴的主宰力，不過還是有球迷認為，辛巴的噸位太大，移動速度慢，但肯尼哥非常大氣地回應：「網友的意見我都接受，但喜歡的人就是喜歡，不喜歡的就算找LeBron James或Stephen Curry他們都有意見」，所以喜歡辛巴的球迷朋友，一定要進場欣賞精彩的球賽喔。
粉絲們都很期待，230公分的德古拉碰上226公分的辛巴，這場「重磅對決」誰會獲勝，肯尼哥的看法是什麼？11/4（四）晚間十點，一定要準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔！（編輯：吳忠育）