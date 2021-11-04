以茶葉蛋價錢 議員要求中市府補差額守護農民

農民職災保險開辦 3 年，中央今年增辦「增給傷病給付」，中市農民月繳 7.5 元若改成 12.5 元，給付金額即可倍增，今 (4) 日民進黨市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達、林德宇在議會要求市府加碼補助差額，由 7.5 元提高至 10 元，讓農民友月繳 10 元，以一顆茶葉蛋的價錢讓保額倍增：農業局長蔡精強回應，會爭取提高補助。

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張玉嬿說， 107 年 11 月開始試辦農民職災保險、農民自繳 15 元，她要求市府補助一半 7.5 元，以每月一顆茶葉蛋的價錢，落實守護農民，獲市府支持而嘉惠全市農民。但至今僅投保僅 22719 人，投保率 27.77 ％，執行率很低，顯見農業局宣導不夠力。

張玉嬿說，農民可能不清楚職災保險的好處，其實全市這二年共理賠 537 件、金額 890 萬元，讓農友操作農機具受傷、農藥中毒甚至中暑都有給付保障，有位農運途中意外傷害還獲得 2 萬 5 千元理賠，這對傷病農友也不無小補。

她又說，農委會 11 月起增辦「增給傷病給付」、月繳 20 元，傷病給付就能多領一倍。但市府依舊僅補助 7.5 元，建議市府依往例，提高福助增給傷病給付至 10 元，讓農民月繳 10 元即可，以一顆茶葉蛋的價錢，從農保障金額倍增。

全市投保險人數不到二萬三千人，所需經費不多，年度加碼補助預算 378 萬元即可支應提高補助，並舉出農業局長蔡精強 2019 說過「自己在任的一天，一定會將農民職災保險加碼補助」的承諾，要求蔡實現諾言。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達、林德宇等議員們並拿著茶葉蛋走向官員席，高聲要求市府以每月一顆茶葉蛋的價錢、 10 元，一起減少農民職災保費負擔，一起守護農民。

張耀中也說，參照統計資料本市投保農保 65 歲以上的逾五萬人，超過有投農保人數的一半，而職災保險的增給給付，計算一人只要多一顆茶葉蛋的錢，然市府常夸夸其談財政健全，農業局沒道理不為從事農事工作的長輩著想，應列入年度預算計畫辦裡。