以茶葉蛋價錢 議員要求中市府補差額守護農民

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張玉嬿說，107年11月開始試辦農民職災保險、農民自繳15元，她要求市府補助一半7.5元，以每月一顆茶葉蛋的價錢，落實守護農民，獲市府支持而嘉惠全市農民。但至今僅投保僅22719人，投保率27.77％，執行率很低，顯見農業局宣導不夠力。
張玉嬿說，農民可能不清楚職災保險的好處，其實全市這二年共理賠537件、金額890萬元，讓農友操作農機具受傷、農藥中毒甚至中暑都有給付保障，有位農運途中意外傷害還獲得2萬5千元理賠，這對傷病農友也不無小補。
她又說，農委會11月起增辦「增給傷病給付」、月繳20元，傷病給付就能多領一倍。但市府依舊僅補助7.5元，建議市府依往例，提高福助增給傷病給付至10元，讓農民月繳10元即可，以一顆茶葉蛋的價錢，從農保障金額倍增。
全市投保險人數不到二萬三千人，所需經費不多，年度加碼補助預算378萬元即可支應提高補助，並舉出農業局長蔡精強2019說過「自己在任的一天，一定會將農民職災保險加碼補助」的承諾，要求蔡實現諾言。
張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達、林德宇等議員們並拿著茶葉蛋走向官員席，高聲要求市府以每月一顆茶葉蛋的價錢、10元，一起減少農民職災保費負擔，一起守護農民。
張耀中也說，參照統計資料本市投保農保65歲以上的逾五萬人，超過有投農保人數的一半，而職災保險的增給給付，計算一人只要多一顆茶葉蛋的錢，然市府常夸夸其談財政健全，農業局沒道理不為從事農事工作的長輩著想，應列入年度預算計畫辦裡。
農業局表示，截至今年10月底，台中市投保農民職業災害保險人數為2萬多人、投保率27.77%，另自今年5月1日起，新增「增給傷病給付」投保費率（每月繳交保費20 元），在傷病給付金額是「一般傷病給付」2倍；有關議員爭取將投保「增給傷病給付」農民，提高自負保費補助至10元，農業局將視所需經費，積極爭取預算研議辦理。