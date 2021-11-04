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早期肺癌症狀不明顯　AI科技輔助檢測判讀

早期肺癌症狀不明顯　AI科技輔助檢測判讀
早期肺癌症狀不明顯　AI科技輔助檢測判讀

健康醫療網

2021-11-04 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】肺癌死亡率與罹病率逐年攀升，總死亡數躍居國人十大癌症死亡原因之首位。然而肺癌的早期症狀不明顯，許多人直到症狀明顯，才確診出肺癌，通常已是第三、四期，錯過了最佳治療時機，若能早期發現，治癒率可達七成以上。對此，新竹臺大分院將導入科技業的「肺部影像輔助判讀軟體」智慧醫療平台，透過AI模型與資訊共用平台來輔助專業醫師，加快肺部結節判讀速度並減少失誤，提供更精準及高效能的臨床醫療服務。

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AI技術應用於醫療檢測　肺部影像輔助判讀軟體

國內胸腔內科權威暨新竹臺大分院院長余忠仁教授表示，臨床上，透過低劑量胸部電腦斷層（LDCT）影像檢查，可發現小於1公分的細微病灶，及早治療，預後很好。此次，將AI技術應用於醫療檢測，結合「肺部影像輔助判讀軟體」智慧醫療平台，運算並標記肺結節，進一步探討肺癌、肺結節與胸部電腦斷層影像之相關性，增加診斷與預測之敏感度與正確性。

人機協作　提升診療效率與安全

新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長指出，2019-2026年全球AI醫療影像的年複合成長率（CAGR）將達36.9%，大量的影像分析需求是現今醫療診斷中的常態，使用AI可以輔助從繁瑣的工作中找出重點影像，藉由人機協作可以提升診療的效率與安全；此次合作主要專注在疾病偵測、病灶標記及立體影像結合MR （混合實境）等三大方向，期能提供更精準化的醫療照護服務。

有助早即診斷　自動偵測並標記4mm可疑肺部結節　

此次結合新竹臺大分院胸腔內科、影像醫學科等專科醫師的臨床專業經驗與知名科技公司共同合作的「電腦斷層影像肺部結節AI分析系統」專案，能自動偵測並標記4mm以上的可疑肺部結節，協助判讀困難病例，大幅提升醫師的閱片效率；另該系統整合了不同的模組，提供醫師一整套系統性的解讀流程，有助於醫師後續的診斷治療。



資料來源：健康醫療網 早期肺癌症狀不明顯　AI科技輔助檢測判讀

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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