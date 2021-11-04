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AI技術應用於醫療檢測 肺部影像輔助判讀軟體國內胸腔內科權威暨新竹臺大分院院長余忠仁教授表示，臨床上，透過低劑量胸部電腦斷層（LDCT）影像檢查，可發現小於1公分的細微病灶，及早治療，預後很好。此次，將AI技術應用於醫療檢測，結合「肺部影像輔助判讀軟體」智慧醫療平台，運算並標記肺結節，進一步探討肺癌、肺結節與胸部電腦斷層影像之相關性，增加診斷與預測之敏感度與正確性。
人機協作 提升診療效率與安全新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長指出，2019-2026年全球AI醫療影像的年複合成長率（CAGR）將達36.9%，大量的影像分析需求是現今醫療診斷中的常態，使用AI可以輔助從繁瑣的工作中找出重點影像，藉由人機協作可以提升診療的效率與安全；此次合作主要專注在疾病偵測、病灶標記及立體影像結合MR （混合實境）等三大方向，期能提供更精準化的醫療照護服務。
有助早即診斷 自動偵測並標記4mm可疑肺部結節此次結合新竹臺大分院胸腔內科、影像醫學科等專科醫師的臨床專業經驗與知名科技公司共同合作的「電腦斷層影像肺部結節AI分析系統」專案，能自動偵測並標記4mm以上的可疑肺部結節，協助判讀困難病例，大幅提升醫師的閱片效率；另該系統整合了不同的模組，提供醫師一整套系統性的解讀流程，有助於醫師後續的診斷治療。
資料來源：健康醫療網 早期肺癌症狀不明顯 AI科技輔助檢測判讀
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