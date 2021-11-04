台中港三井OUTLET二期將開幕 專櫃170增至220家
台灣唯一海港型購物商城「MITSUI OUTLET PARK台中港」於2018年12月12日一期開幕，開幕首年度即達到超過800萬人次到訪。近二年雖受疫情影響，但遵循政府防疫規定，持續維持正常與穩定營運。而二期擴建已於2020年11月啟動，將近一年的施工工程即將完工，規劃新增多達約50家專櫃品牌進駐，預定2021年12月16日正式開幕營運。
記者許家禎/台北報導
2021-11-04 15:29:59
MITSUI OUTLET PARK台中港擁有得天獨厚的天然海景，設施內規劃以貨櫃、港灣碼頭等熟悉的海洋元素融入在設施的各個角落，全區採低樓層開放式空間設計，加上全台唯一的60公尺高海景摩天輪、望海觀景台、創意貨櫃市集等重新詮釋海港印象。
除了吸引家庭族群購物兼休閒娛樂之外，近年來也成為中部地區年輕族群約會、網紅外拍的新景點。此次的二期計畫更在外觀設計上加上玩色小巧思，讓原有的海岸風情更添亮艷色彩。娛樂方面則有全台唯一觀海摩天輪、室內冰雪樂園「SNOW TOWN」與「ASOBI SQUARE」等新型態育樂設施。今後一、二期整合後，設施內將達約220間的國內外知名品牌進駐。
業者指出，二期計畫將更加強化品牌的豐富性與多元性。專櫃數將由原一期約170間專櫃一舉擴增至約220家。包含台灣初展店的「Abercrombie & Fitch」、「abercrombie kids」、「HOLLISTER」、「GILLY HICKS」。至於原一期部分，也導入「COACH」、「Polo Ralph Lauren」、「MICHAEL KORS」、「HUGO BOSS」、「Tommy Hilfiger」等。