單日病故高居世界第3　烏克蘭人就是不打疫苗

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醫院院長墨潘（Tetiana Mostepan）說：「昨天以來本院已5人染疫病故。」
基輔第4醫院455張COVID-19專責病床已達7成滿，墨潘表示，住院者裡僅3%到4%有打過疫苗。
烏克蘭是歐洲最貧困國家之一，現因傳染性更高的Delta變異株（最先出現於印度）肆虐，使當地COVID-19疫情嚴重飆升。人口約4000萬的烏克蘭今天通報單日新增720人染疫病故，單日染疫病歿數字僅次美、俄高居世界第3。
烏克蘭的新增確診上週一度達單日2萬6870例，創大流行以來新高，今天的單日新增確診也超過2萬3000例。
烏克蘭已取得輝瑞（Pfizer）/BNT、AZ、科興（Sinovac）3種COVID-19疫苗，單是基輔就有約180個接種站，連大型購物中心與火車站都有。但即便政府大力宣導且對不打疫苗者設有種種限制，全國目前卻仍只有約760萬人完整接種，不到總人口的20%。
有些烏克蘭人甚至寧願花錢買偏方也不打疫苗，當地警方光是偵辦醫療糾紛的案子就已好幾百件。
墨潘說：「COVID-19並非不能預防，為何不採取正確預防措施而去聽信無稽之談？應該還是與民眾不信任國家脫不了干係。」
不少人也把問題歸咎於網路上氾濫的不實資訊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週懇請民眾別偏聽偏信，務必接種疫苗，連「關了社群媒體、多用用腦袋吧」等重話都說出。
但染病住進基輔第4醫院的47歲建築工人查克（Sergiy Tsaryk）依然沒有接種打算。
臥在病榻的查克說：「我不信任這些疫苗，都是急就章下所研發出來的東西。」（譯者：陳亦偉）1101104