沒補習就上第一志願！台大學霸因「疫情體悟」斜槓當畫家
女作家、資深媒體人陳艾妮這次以畫家身分面世，於11月分別在天母信華畫廊和中山堂舉行陳艾妮《寫意人生山水回顧展》，她以孔子所說的「從心所欲不逾矩」年紀，挑戰斜槓人生，宣告她的第一天賦，其實是渾然天成的藝術創作， 她表示：「在寫作演講及商界，我已完成漂亮的人生成績單，但疫情給我的覺悟，人生沒有如果，只要還活著，就要興高采烈、做自己喜歡做的事、追求情愛與幸福、貢獻社會到最後一分鐘。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-05 07:30:00
陳艾妮從小就是不用補習，也能考上第一志願北一女、台大的學霸與校花，工作成就更是不計其數，擔任過100多本書的專欄作家、4000多場演講講師、雜誌總編輯和發行人、電視購物產品經營者、談話性節目主持人、廣播節目製作人與主持人、台灣第一個國際公司產品經理、新加坡成衣廠大總管、國際領隊導遊及瑜伽師，還跳過芭蕾舞和踢踏舞，但她沒有停止過藝術創作，從書法、篆刻、陶磁到油畫，至今完成300多幅風景畫、400多幅《1001個女人故事》畫像，志在邁向1000件作品。
要成為被認可的畫家，以陳艾妮過往的知名度，既是優點也是負擔，她強調自己是個「資深」的藝術家，從幼稚園就無師自通開始畫畫，但她把一生無法捨棄的藝術家角色，藏在商場及寫作演講界的身分底下，開畫展時，還有人告訴她：「艾姐，有一個跟你同名同姓的人在開畫展！」
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