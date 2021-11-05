9年前和薛仕凌演一對　鍾欣凌：有點對不起他

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《愛上巧克力》拍攝至今已事隔9年，鍾欣凌回想那時自己剛生大女兒兔寶，「才生完4個月，就接了這部戲。」而她的戲份都和年輕演員一起，也因此和曾之喬、吳建豪、王子、薛仕凌等人變成好朋友，「那時候工作很愉快，遇到這幾個年輕人，帶我看不一樣的世界。」像是等戲的時候，就一起玩桌遊，她才知道年輕人在玩這個，因為生完小孩，生活都是小孩跟尿布，所以出門拍戲，反而讓她心情能放鬆，這讓她更珍惜與大家一起拍戲相處的時光，「只是我明明已經是媽媽了，怎麼還能演年輕人的戲，演起來有些心虛，所以在裡頭盡量要裝嫩一點。」
鍾欣凌在演藝圈作品無數，兩個寶貝女兒被問到對媽媽最深刻的作品是什麼？二女兒二寶秒答《我的婆婆怎麼那麼可愛》，而大女兒兔寶的答案則很有「笑」果，「是《鴻門家宴》，因為媽媽每次都只在吃東西，根本沒有在評審。」連鍾欣凌一聽也忍不住爆笑。
即使已拿過4座金鐘獎，其中3座都是女主角獎，鍾欣凌對於自己所扮演的角色仍舊保有初心，「每次在摸索角色都有些緊張，會先擔心自己有沒有把角色處理好，是自己一路以來對工作的態度。」至於還有什麼想挑戰，她透露，原本之前有想過要演壞壞的角色，而這在電影《當男人戀愛時》已經遇到，現在則是想要演跟自己個性反差大、很安靜的角色。（編輯：楊穎軒）