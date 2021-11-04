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勞動部移工引進專案　擬採2階段、入境積分制

▲勞動部移工引進專案　擬採2階段、入境積分制。（示意圖／shutterstock）
▲勞動部移工引進專案　擬採2階段、入境積分制。（示意圖／shutterstock）

中央社

2021-11-04 16:30:16

（中央社記者張雄風台北4日電）勞動部今天指出，已跨部會研擬移工引進專案，規劃採2階段專案引進移工、建立入境積分制、雇主應於移工入境前為其加保新台幣50萬元醫療商業保險等。

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中央流行疫情指揮中心指示，由於去年印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，自去年12月4日起暫停引進印尼移工；再因國內及國際疫情升溫，自今年5月19日起，除已持有居留證或經專案許可者外，所有移工暫緩入境。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長、衛生福利部部長、經濟部次長及國家發展委員會副主任委員針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」進行專題報告，並備質詢。

根據勞動部專案報告，考量台灣現階段疫情趨緩，為兼顧國內經濟發展、產業與照顧人力需求，在落實境外防疫及入境檢疫等措施前提下，經跨部會研商後，已規劃專案引進移工計畫提報中央流行疫情指揮中心。

經中央流行疫情指揮中心於2日核定，規劃重點包含強化移工來源國境外防疫措施、強化入境檢疫及篩檢措施、督促雇主及仲介公司善盡管理責任與後續準備工作4大項目。

相關規畫重點，基於防疫安全及農曆春節前國人返國檢疫需求，規劃採2階段專案引進移工，第1階段於明年2月14日前移工入境全數採集中檢疫，第2階段明年2月15日起除集中檢疫外，移工得前往防疫旅館辦理檢疫。

建立入境積分制，事業類及家庭類移工比重略有不同，且移工來源國疫情狀況給予不同配分，評分項目包含移工是否完整接種COVID-19疫苗、移工來源國疫情狀況、移工日後住宿地點環境等。

且檢疫14天應配合採檢核酸檢測（PCR），檢疫完成後應銜接自主健康管理7天，並於完成自主健康管理前加做1次快篩。

另外，要求來源國政府應落實審認國外仲介防疫計畫，防疫計畫內容應包括海外訓練機構訓練及住宿人數減半、移工登機前一人一室隔離處所等；限定來源國PCR檢驗機構，最多50家檢驗機構名單，並報經中央流行疫情指揮中心同意；境外採檢PCR及一人一室隔離；嚴格要求國外仲介公司履行管理責任。

雇主應於移工入境前，為其加保新台幣50萬元醫療商業保險，以支應境外移入確診時隔離醫療費用；由於涉及醫療商業保單開發，須經主管機關審查程序，實施日期將另案發布。

根據報告，統計至今年9月底，移工在台總人數為69萬25人，其中產業類移工45萬4550人、社福類移工23萬5475人，相較今年4月底在台移工71萬3454人，整體減少2萬3429人。

其中，製造業移工減少1萬3012人、營造業移工減少199人、農林漁牧業移工減少636人、家庭看護工減少9235人等。（編輯：戴光育）1101104

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