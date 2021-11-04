一生清傲孤高的五四最後一位大師 蘇雪林文物特展

被文壇譽為「五四時代最後一位大師」的中國新文學第一代女作家蘇雪林，1956年應聘至成大中文系任教，執教18年後持續在台南生活，筆耕不輟。1999年身後將文物及著作權無償捐贈成大，成大博物館設置「印象蘇雪林．最後一位五四作家」常設展近14年。成大中文系將於4日舉辦為期2週的「惜．念．蘇雪林文物展」，展出蘇雪林的文物著述與生平解說。





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▲成大中文系舉辦「惜．念．蘇雪林文物展」，校長蘇慧貞及師生出席（圖／記者林怡孜攝，2021,11,04）

蘇雪林1951年自法國留學回台，先於台北省立師範學校（今國立師範大學）任教，台 灣省立工學院改制為台灣省立成功大學，應聘至成大中文系並定居台南直到終老。新文學第一代女作家中，蘇雪林與冰心、凌叔華、馮浣君、丁玲被評選為中國新文學「五大女作家」，其中以蘇雪林的文學創作與學術研究最為豐碩，也是最後一位過世的五四作家，以嵩壽102歲逝於成大醫院。

成功大學校長蘇慧貞表示，在成大90校慶的精神「藏行顯光．成就共好」下，講的是一路的堅持與克己之道，透過蘇雪林的文物展，留下來的軌跡可以用跨時代、跨空間存在並影響著。蘇雪林不畏主流思潮左右，堅持自守，也是學術上的風範人物，其40餘年在台南的軌跡更是台南的瑰寶，期待透過持續性的研究、人才培育和學術內容的探索將蘇雪林的精神傳承下去，淬煉出屬於這座校園的經典文化。

曾在2008年起主持成大文學院「蘇雪林文物、作品整理、研究計劃案」的成大中文系名譽教授陳昌明表示，蘇雪林是文學性和思考性兼備的文人，除了寫出許多美麗的篇章，「在任何時代都能追求真理、不隨俗並且有自己的脈絡，開創自己的路，這是成大師生可以學習的典範。」蘇雪林在成大任教18載桃李無數，成大中文系教授唐亦男、楊文雄、陳怡良都曾是蘇雪林的學生，其中陳怡良專研楚辭研究即是來自蘇雪林的影響。