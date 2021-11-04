台中觀光逆勢突圍 入榜全球八大新興旅遊目的地

台中市國旅、國際市場觀光成果近年逐步顯現，去年榮登全台國民旅遊景點造訪最多的城市，今年10月更獲得國際旅宿訂房組織肯定，成功入榜全球八大新興旅遊目的地，觀旅局長韓育琪表示，市長盧秀燕上任至今，市府團隊持續耕耘，踏實穩健逐步完成各項市政軟硬體建設，市政成果成功反映在台中城市的觀光能見度上。

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韓育琪指出，今年10月天下雜誌公布「2021幸福城市大調查」，台中在六都競爭力總排名從第5名躍升至第2名；10月下旬在2021 YAHOO網路票選中，台中更榮獲：最想在全台灣生活縣市、退休後最想居住城市、幸福感最高城市等三項肯定。而今年新冠疫情緩解後，全球知名訂房網Booking.com公布「台中」成為旅人最想造訪的目的地之一，也是台灣唯一入榜的城市；夜市、在地小吃、文化、休閒放鬆等主題成為旅遊熱搜關鍵字，Expedia 2021年全球熱搜夢幻旅遊目的地台中更是排名第5名。

觀旅局表示，近兩年新冠疫情對觀光旅遊衝擊甚大，感謝觀光產業相挺支持，為台中觀光築底與產業提升奠定良好基礎，因此才能在疫情趨緩的第一時間立即獲得旅遊市場的肯定。除了深耕國旅市場之外，在新冠疫情期間，市府持續輔導觀光相關產業數位轉型、發掘在地風華、推廣在地風味餐飲與米其林美食。