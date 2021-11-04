全聯買雞湯拆開「多一塊肉」！媽嗨炸：賺到了 真相尷尬
全聯福利中心因為時不時推出優惠活動，加上店址多，成為時下最夯的超市之一，而店內除了提供生鮮蔬果之外，也有販售不少加熱的即食商品。近日，就有網友分享自己去全聯買雞湯時，回家拆開卻發現多出一塊肉，讓她非常興奮，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 17:27:54
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「天阿！這個多一塊肉是我賺到了嗎？」只見貼出的照片中，包裝紙上寫著「金華干貝燉雞」的字樣，原PO加熱後倒出在鍋子裡頭，卻發現完整的雞肉上，有多一塊看似像三層豬肉的東西，與雞湯貌似格格不入。
貼文一出，網友紛紛回應「老天，你以為金華是名字還是廠商名？金華是火腿啦！」、「沒有多....金華是金華火腿的意思，都不知道是什麼還買，太好笑XD」、「包裝不就說金華雞湯了，還是你不知道金華是火腿啦」、「金華不是廠商或品名....是火腿」。
另外，也有老饕提到「金華火腿，通常用在干貝雞湯上，能讓湯頭更鮮美」、「雞湯要好喝就靠這片火腿，把那片火腿香氣帶進雞湯裡，很難的」、「之前媽媽有自己做過，熬到肉都變黑，但雞湯超級入味超好喝」、「這塊肉就是這道料理湯頭的一切關鍵，就是金華火腿」。（編輯：張嘉哲）