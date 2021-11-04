廣邀台商投資菲律賓！菲國原料藥近98%靠進口

《四方報》報導， 2021台菲產業鏈結高峰論壇在3日登場，論壇上菲律賓科技部工業技術發展研究院（ITDI）院長布里歐尼斯（Annabelle Briones）說，醫藥產業是菲律賓成長最快的產業之一；菲律賓醫藥產業市場規模在東南亞國家協會（ASEAN）排名第3，僅次於印尼和泰國。不過菲律賓境內缺乏原物料，菲律賓官員大力邀請台商投資。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-04 17:52:09
布里歐尼斯提到，今年菲國衛生部預算從去年的1760億披索成長20%，達2120億披索。另一方面，醫療保健已成為菲國政府施政優先事項。根據「社區藥局計畫」和「便宜藥品法」，馬尼拉當局希望確保弱勢民眾負擔得起療效良好的優質藥品，並使農村居民能以較領導品牌便宜5成到7成的價格買到醫療保健產品。不過，布里歐尼斯說，目前菲律賓醫療設備、器械、診斷儀器、醫療耗材等主要靠進口。2016年，菲國藥品進口總額達28億美元（約新台幣780億元），但隔年藥品出口總額僅5060萬美元，製藥和醫療保健領域市場潛力龐大。
經濟部政務次長陳正祺致詞表示，過去4年來，透過台菲產業鏈結高峰論壇，雙方簽署23項合作備忘錄；藉由這些備忘錄，為菲律賓吸引到約10億美元設備投資，創造了3萬到5萬個工作機會。未來台灣和菲律賓之間的商務關係，有望更加密切，共創雙贏局面。