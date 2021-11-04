太愛天母豪宅了吧！他1年內砸5.7億買下2戶「華固天鑄」

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，華固天鑄33樓成交單價158萬元，對照同位買方在7個月前以146.6萬元買下26樓戶，這次看似買得比較貴，但因是高樓層戶別，價格自然相對較高，比較同社區30樓以上交易，成交價落在160至188萬元左右，這次33樓價格反而撿到便宜，原社區住戶加碼買還是多少具有談價優勢。
信義計畫區豪宅「冠德信義」，今年也有同社區加碼買進的案例，根據實價揭露，自然人分別在去年及今年陸續買下9樓、10樓戶別，總計約7.12億元，而且兩戶都無貸款買下，高端資產族的雄厚財力令人咋舌。
張旭嵐指出，許多豪宅住戶都屬於經商人士，手邊現金豐沛，若在居住後事業、健康都氣順運佳，非但不會輕易出售，聽到鄰居有意出售還會再加購，擴大家業，為子女置產；由於會加購的住戶，對環境、社區和建物狀況都已很熟悉，認同度高，交易過程相對單純，因此賣家也樂意賣給老鄰居。
第一建經研究中心副理張菱育分析，目前央行針對名下已有2戶房貸的購置高價住宅貸款，僅能限制5.5成貸款，且無寬限期；若有3戶以上房貸的購置高價住宅貸款，則限制僅能貸款4成，也無寬限期。
張菱育指出，雖然央行推出種種對高價住宅的貸款限制，但是對於擁有豐沛資金的高端資產族來說，加購第二屋影響不大，出現許多不需要貸款的「現金豪宅客」，將現金放置在可抗通膨的不動產中，做整體財產的資產配置。