太愛天母豪宅了吧！他1年內砸5.7億買下2戶「華固天鑄」

根據實價登錄揭露，天母指標豪宅「華固天鑄」和士林中古豪宅「長虹虹頂」，近期都出現同社區住戶再加碼買進其他樓層的案例，其中華固天鑄有一位外籍華僑，今年已砸下約 5.69 億元買下兩戶。

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實價登錄揭露，華固天鑄一位外籍華僑甫於今年初買進社區 26 樓戶， 8 月再以近 3 億元、每坪 158 萬元買進 33 樓，大手筆在台灣砸下約 5.69 億元買下兩戶天母豪宅；另一方面，位於士林區中山北路五段的中古豪宅長虹虹頂，有一位自然人買家 10 月以 1.72 億元買下 9 樓戶，扣除車位後每坪約 109.7 萬元，該戶仍然是毛胚屋，也就是該屋完工 10 年以來都沒有人住過，該買家同時也是該社區 10 樓住戶。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，華固天鑄 33 樓成交單價 158 萬元，對照同位買方在 7 個月前以 146.6 萬元買下 26 樓戶，這次看似買得比較貴，但因是高樓層戶別，價格自然相對較高，比較同社區 30 樓以上交易，成交價落在 160 至 188 萬元左右，這次 33 樓價格反而撿到便宜，原社區住戶加碼買還是多少具有談價優勢。

信義計畫區豪宅「冠德信義」，今年也有同社區加碼買進的案例，根據實價揭露，自然人分別在去年及今年陸續買下 9 樓、 10 樓戶別，總計約 7.12 億元，而且兩戶都無貸款買下，高端資產族的雄厚財力令人咋舌。

張旭嵐指出，許多豪宅住戶都屬於經商人士，手邊現金豐沛，若在居住後事業、健康都氣順運佳，非但不會輕易出售，聽到鄰居有意出售還會再加購，擴大家業，為子女置產；由於會加購的住戶，對環境、社區和建物狀況都已很熟悉，認同度高，交易過程相對單純，因此賣家也樂意賣給老鄰居。

第一建經研究中心副理張菱育分析，目前央行針對名下已有 2 戶房貸的購置高價住宅貸款，僅能限制 5.5 成貸款，且無寬限期；若有 3 戶以上房貸的購置高價住宅貸款，則限制僅能貸款 4 成，也無寬限期。