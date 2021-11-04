菜價飆漲比肉還貴！中國歸咎「4原因」坦承了：漲幅較大
最近中國疑似受極端氣候影響，出現蔬菜價格因為暴雨災情而狂飆，甚至讓許多中國民眾感嘆菜價普遍上漲，甚至有「菜比肉還貴」的詭異現象。而今（4）下午中國農業農村部也在記者會上坦承全國蔬菜價格確實出現上漲現象，同時歸咎4點原因，也向民眾保證今冬明春會保障蔬菜正常供應。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-04 18:46:59
綜合中國媒體報導，受連續降雨造成的汛情、季節性因素等交互影響，中國多數種植戶的蔬菜產量不如往年，一般商店、菜市場或批發商的蔬菜價格都呈現上漲趨勢，有北京居民透露黃瓜、菠菜目前1斤漲到了12元人民幣，但這個價格以往都能買3斤，實在買不下手。
對此，中國農業農村部今日下午也召開記者會，回答媒體提問近期感受蔬菜價格漲幅較大的原因，農業農村部市場與信息化司司長唐珂坦言，近期全國菜價確實出現普遍上漲現象，有28種蔬菜在10月份批發均價是每公斤5.25元，環比漲16.7%，同比漲11.7%，尤其是菠菜、生菜這些葉類菜的上漲更為明顯，漲幅甚至較過去同期都還來的大。
至於菜價會何上漲到「比肉還貴」，農業農村部統整出以下四點因素，包含今年多地頻繁出現災害性天氣導致產量本就有所減少、生產成本與物流運輸成本明顯增加、北方生產蔬菜省分電力供應不足，還有疫情不定時爆發增加產銷銜接難度。專家也分析今年降溫快、雨水多導致蔬菜生長緩慢，而部分蔬菜受雨水淹沒減產、夏季蔬菜進入上市末期，秋冬蔬菜上市量又少，此消彼漲下明顯反應在消費者購買的蔬菜價格上。
不過中國農業農村部也強調，受災較嚴重的北方地區10月中下旬多為晴好天氣，蔬菜生產已恢復正常，承諾採收上市量將會陸續增加，並重申一定會確實保障今冬明春的蔬菜，尤其是元旦、春節和冬奧會期間的供應數量。