梅克爾時代落幕倒數　馬克宏德文送別：法國愛妳

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馬克宏感謝梅克爾對他的耐心以及經驗傳授，並頒授法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour）大十字勳位（Grand Cross）給任內曾與4名法國總統合作的梅克爾，同時告訴她，「自從妳成為總理，法國學會了解妳並敬愛妳。」
馬克宏指出，梅克爾最初和法國前總統席哈克（Jacques Chirac）合作，接者與沙柯吉（Nicolas Sarkozy）共同應對金融危機並維持歐元區團結，再攜手歐蘭德（Francois Hollande）面對恐怖主義和移民危機，最後與他一起對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。
馬克宏說：「妳致力使歐洲團結安渡所有這些震盪，我希望妳為我們留下的經驗能與我們同在，即力抗橫逆，確保大家團結一致並使局面不致崩潰。」
此行是梅克爾最後一次以德國總理身分訪問法國，兩國領導人皆未在博恩發表政治聲明。
1993年德法峰會時，德國前總理柯爾（Helmut Kohl）與法國前總統密特朗（Francois Mitterrand）曾在博恩號召歐洲加強融合。
梅克爾與同為保守派的法國前總統沙柯吉關係密切，兩人在歐元區危機期間的合作，為他們贏得「梅柯吉」（Merkozy）的稱號。
雖然外界認為馬克宏與梅克爾的交情不如沙柯吉，但同樣主張歐洲融合的兩位現任德法領導人，仍在疫情危機中密切合作。
67歲的梅克爾將在德國新聯合政府組成後正式卸任，為她16年總理任期畫下句點。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101104