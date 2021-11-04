支援收銀也支援反毒 全聯高市百家分店響應拒毒新運動
「請支援收銀，請支援反毒」高市毒防局為提升普及全民毒品防制意識，推行「拒毒新運 動」，在社區、校園、企業職場、宗教、商圈及多元族群等六大網絡，強化前端預防宣導，廣邀企業加入「拒毒新運動」，毒防局長林瑩蓉今(4)日也特別宣布全聯福利中心也接受邀請響應。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-04 23:30:38
林瑩蓉除感謝全聯發揮企業社會責任及影響力，響應反毒公益活動，提供高市 119 家分店張貼毒防局反毒大使戴資穎宣導海報，希望提升大眾反毒意識，深化社區反 毒成效，讓全民邁向健康無毒生活。林瑩蓉局長也希望更多企業團體共同加入「拒毒新運動」，一起投入反毒公益。
全聯也希望讓消費者在全聯購物時就能瞭解相關反毒資訊，促進全民有更美好的生活環境，全聯支持毒防局的「拒毒 新運動」，一起攜手打造無毒美好生活。
毒防局張貼反毒大使戴資穎的宣導海報上有毒防局24 小時免費諮詢專線、官網及臉書的 QRcode 掃描連結，可關注最新毒品防制相關資訊。
林瑩蓉今天下午率領同仁前往全聯新興復興一分店，與全聯高屏處處長翁銘義、營運經理賴俊良、區經理廖永琳及店長共同在大門口張貼反毒大使世界球后戴資穎的反毒宣導海報，同日也同步在全市各家分店張貼。
林瑩蓉及翁銘義也特別化身一日店員，林瑩蓉用全聯最夯台詞：「請支援收銀」，翁銘義則用「請支援反毒」的逗趣橋段，來共同呼籲反毒宣導，讓前來購物的民眾忍不住大讚創意十足，也希望能帶動全民一起來推行「拒毒新運動」！