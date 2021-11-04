移工恢復入境！印尼有望成首波來源國　與零付費脫鉤

《四方報》報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，已經核定勞動部移工入境提案，即日起恢復移工入境，勞動部可開始作業。勞動部今（4）日表示，已經將移工入台防疫計畫透過外館與來源國討論，下週將與印尼研議引入項目，印尼方態度積極，也十分配合台灣防疫規範，因此有望成為第一個重新引入的移工國家。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-04 20:36:56
根據《中央社》報導，勞動部勞動力發展署長蔡孟良今受訪時透露，下週勞動部次長王安邦將與印尼方進行對談，預計將針對防疫細節進行討論。由於印尼方對於移工重啟入境的態度積極、疫情情況穩定、準備較充分，又十分願意配合我國防疫政策，因此有機會成為第一個引入的移工來源國。
而針對印尼去年曾提出的「零付費政策」，蔡孟良表示這波移工引進將不適用零付費政策，由於在零付費政策提出前就有不少移工完成入台申請手續，但礙於疫情無法成功來台，本次開放將先以這類移工為主，與零付費政策脫鉤。
針對移工入境方案，勞動部日前表示計畫採取「積分制」，針對移工疫苗施打情形、來源國疫情狀況，以及雇主宿舍防疫整備的情形進行評分，依照分數決定優先引進順序。考慮到移工來源國施打的疫苗與台灣有差異，指揮中心表示，移工只要是施打目前世界衛生組織（WHO）核准的6款疫苗，台灣都同意。勞動部也將盡快與來源國接洽，相關標準作業流程還要再確定。