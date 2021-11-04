印尼學生搭配繁體字幕說華語競賽成熱門！學中文正夯

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另外，演講競賽還分成「在家有說中文」與「在家沒說中文」兩組，參賽者除錄製3分鐘演講影片，還必須以正體中文製作演講內容的標題與字幕。當時得獎的是來自蘇門答臘島廖內省（Riau）首府柏干峇魯（Pekanbaru）的黃潔瑩（Cecilia）獲得「在家有說中文」組冠軍，雅加達的黄佳欣（Cia Sin）獲得「在家沒說中文」組首獎。另外，目前就讀金門大學的魏美亞（Wimaya Nitya Phandita）獲得海報設計比賽的首獎。她的作品以金門模範街的紅磚拱廊為背景，視覺效果鮮明。
而歐淑芬則補充，台灣教育中心（Taiwan Education Center）未來的文宣將採用魏美亞的設計，展現印尼學生的藝術才華。雅加達國立大學台灣教育中心主任蒂爾塔（Tirta Amerta Effendi）則說，「台灣是印尼學生最嚮往留學的亞洲國家之一，除了有獎學金，台灣對穆斯林非常友善，提供方便穆斯林禱告的祈禱室、學校餐廳也有清真認證的飲食，這些措施都讓印尼學生感到非常熟悉和開心。」台灣教育中心透過諮詢或分享會、社群媒體、出版手冊等方式，推廣留學台灣的獎學金，介紹台灣和中華文化，也舉辦教育展，讓印尼的大學和學生認識台灣的大學，促進交流。
印尼人口約1.2%是華人，而印尼則有30多所大學開設華語課程。2019年有上千人報名台灣推動的華語測驗，較2018年增加400多人，去年因疫情停辦。印尼學生對留學台灣有高度興趣，每年約600至700人角逐37個台灣政府提供的台灣獎學金，另有約200至300人申請34個華語獎學金名額。未來，可期待台灣和印尼雙邊高等教育的交流。