COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

泰國電影《薩滿》將角逐奧斯卡！恐怖劇情超吸睛

▲這部片由班莊比辛達拿剛執導，演員為納利亞桾蒙空傣和薩娃妮烏托瑪，場景設定在泰國東北部的一個小村落，尼姆繼承了家族信仰成為供奉巴揚神的薩滿，讓以此作為主題的攝影團隊跟隨在她身邊進行拍攝。（圖／車庫娛樂）
▲這部片由班莊比辛達拿剛執導，演員為納利亞桾蒙空傣和薩娃妮烏托瑪，場景設定在泰國東北部的一個小村落，尼姆繼承了家族信仰成為供奉巴揚神的薩滿，讓以此作為主題的攝影團隊跟隨在她身邊進行拍攝。（圖／車庫娛樂）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-04 20:23:51

《四方報》報導， 泰國以恐怖電影聞名於全球，在8月底於台灣上映的《薩滿》，是台灣賣得最好的泰國恐怖片，在台票房只輸《模犯生》，是泰國電影在台灣的第二賣座片。由於內容驚悚可怕，部份戲院甚至祭出「開燈看電影」的方式，讓膽小又愛看鬼片的觀眾心臟能承受得住。而泰國電影協會在31日宣布，將以《薩滿》代表泰國角逐第94屆奧斯卡獎最佳外語片獎。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，《薩滿》是由泰國和韓國雙方合作的鬼片，雖然台灣早已上映，不過泰國由於疫情影響，最近才開放戲院。沒想到，《薩滿》在泰國上映短短3天，票房就累積了2千7百萬泰銖（約2千4百萬台幣），相當驚人。而台灣至今則累積約4千6百萬的票房，也是很好的成績。

該片描述紀錄片團隊到泰國東北部的小村落，跟拍當地名為「尼姆」的薩滿女巫。尼姆的家族世代信奉「巴揚」神，每一代都必須挑選一位女性家族成員成為「乩身」，為巴揚服務。

這部片由班莊比辛達拿剛執導，演員為納利亞桾蒙空傣和薩娃妮烏托瑪，場景設定在泰國東北部的一個小村落，尼姆繼承了家族信仰成為供奉巴揚神的薩滿，讓以此作為主題的攝影團隊跟隨在她身邊進行拍攝。全片氛圍有著韓國的拍攝感，又十分像真實的紀錄片，因而讓人會不知不覺地毛骨悚然。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀