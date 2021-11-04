泰國電影《薩滿》將角逐奧斯卡！恐怖劇情超吸睛

《四方報》報導， 泰國以恐怖電影聞名於全球，在8月底於台灣上映的《薩滿》，是台灣賣得最好的泰國恐怖片，在台票房只輸《模犯生》，是泰國電影在台灣的第二賣座片。由於內容驚悚可怕，部份戲院甚至祭出「開燈看電影」的方式，讓膽小又愛看鬼片的觀眾心臟能承受得住。而泰國電影協會在31日宣布，將以《薩滿》代表泰國角逐第94屆奧斯卡獎最佳外語片獎。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-04 20:23:51
據悉，《薩滿》是由泰國和韓國雙方合作的鬼片，雖然台灣早已上映，不過泰國由於疫情影響，最近才開放戲院。沒想到，《薩滿》在泰國上映短短3天，票房就累積了2千7百萬泰銖（約2千4百萬台幣），相當驚人。而台灣至今則累積約4千6百萬的票房，也是很好的成績。
該片描述紀錄片團隊到泰國東北部的小村落，跟拍當地名為「尼姆」的薩滿女巫。尼姆的家族世代信奉「巴揚」神，每一代都必須挑選一位女性家族成員成為「乩身」，為巴揚服務。
這部片由班莊比辛達拿剛執導，演員為納利亞桾蒙空傣和薩娃妮烏托瑪，場景設定在泰國東北部的一個小村落，尼姆繼承了家族信仰成為供奉巴揚神的薩滿，讓以此作為主題的攝影團隊跟隨在她身邊進行拍攝。全片氛圍有著韓國的拍攝感，又十分像真實的紀錄片，因而讓人會不知不覺地毛骨悚然。