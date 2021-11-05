撞臉《魷魚遊戲》456　譚俊彥獲封「港版李政宰」

myVideo影音平台本月推出2部人氣港劇《星空下的仁醫》、《換命真相》，《星空下的仁醫》描寫一群兒科醫生為病童盡心治療的故事，穿插著醫師之間友情和白色巨塔鬥爭，由香港兩大視帝鄭嘉穎、馬國明和選美冠軍鍾嘉欣主演，被譽為港劇「鐵三角」，該劇播出後獲讚故事感人、手術鏡頭逼真且沒有多餘感情線，在豆瓣評分高達9.1分。穿越懸疑劇《換命真相》由譚俊彥主演，譚俊彥近日因為被香港網友發現他撞臉《魷魚遊戲》的主角「456」李政宰而人氣直升，網友還表示：「可以拍港版《魷魚遊戲》。」他表示自己其實一直有看李政宰的作品，也曾研究對方演技，「是值得學習的對象。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-05 09:30:00
鄭嘉穎在《星空下的仁醫》擔任兒科醫師，拍戲時被看到，處處以小演員為優先，百般遷就，展現慈父模樣。現實中他有2個尚且年幼的兒子，他表示雖然在劇中角色頗嚴肅，但平時在家中地位最低，在小孩面前毫無形象，戲稱兩個孩子根本是「皇帝」，自己則像「小李子」般被呼來喚去，「擔心把他們寵壞，將來才後悔，現在要稍微嚴格點建立父威。」馬國明在旁表示將來一定是嚴父，不會縱容小朋友，鄭嘉穎趁機向他催婚：「你生出來再講，將來你就知道。」
《換命真相》描述譚俊彥飾演的建築工程師陷入一場大樓坍踏事件，一覺醒來穿越時空回到過去，他想藉此企圖扭轉命運，避免發生在女友身上的悲劇，劇中蘊藏各式陰謀、人物關係錯綜，相當考驗演員演技。譚俊彥最近因為和李政宰外形神似而引起熱議，甚至被朋友叫「456」，他表示能和韓國影帝李政宰撞臉相當幸運，也敬佩對方的專業演技，「他塑造角色的能力很強，以前看過他演奸細和斯文敗類，所以這次我在《換》劇演壞人角色都向他偷師。」