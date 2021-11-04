何潤東直球告白吳謹言　老婆比他還興奮

何潤東在八大《正青春》飾演高富帥的霸道總裁「溫哲」，因為在職場上看多了各種明爭暗鬥，對劇中吳謹言飾演單純、熱情的女主角「章小魚」特別有好感，溫哲時而以前輩之姿，在商場和品牌的對立中捉弄章小魚，時而又直球對決表白示好，反差萌的互動融化觀眾。何潤東在接受訪問時表示，和吳謹言合作，身邊的人比他還興奮，「因為我老婆、我媽，她們都有看《延禧攻略》。」家人們很期待看到吳謹言時裝演出。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-04 21:04:09
聊起和吳謹言對戲的感想，何潤東表示：「謹言很鬼靈精怪，她飾演的『章小魚』比較多層次。」對於自己詮釋霸總「溫哲」一角，何潤東認為人物性格飽滿，很開心參與了一部整體來說非常好的作品。何潤東笑言：「其實我覺得自己身上沒有什麼霸道總裁的特質，人家找我演了霸道總裁，就成了一條不歸路了。」甚至連古裝劇，何潤東都曾飾演「項羽」等霸氣十足的經典角色，他受訪時笑說，很願意嘗試與霸道總裁相反的其他戲路。
戲裡追求吳謹言的方式，讓何潤東自己想起學生時期總是有些人對於心儀的女孩子，會以開玩笑、欺負或戲弄，來獲得對方的注意，「其實這也是我覺得『溫哲』可愛的地方，因為他在商場上面對那麼多奸詐的人，但對於愛情，他卻會流露出這麼幼稚的一面。」何潤東透露：「很多男人其實都有這麼幼稚的一面呢。」