楊皓崴戴長髮頭套超陰柔　變身「蘭花指小姊姊」

楊皓崴演出《天之驕女》的「高天佑」，擄獲一批粉絲。第二齣戲他挑戰《戲說台灣》，接演人高馬大但氣質又陰柔膽小的奸詐可愛反派「劉秀花」，講話時還愛比蓮花指，這次要詮釋跨性別的角色，他笑說這角色應該是「心機小姊姊」，所有的柔態都是從身邊朋友身上學來的，這次與他合作的還有張峰奇，飾演孟婆的則是許鈞鈞。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-04 21:26:47
「劉秀花」這角色是因為母親生他時高齡難產而亡，所以爸爸想說取個女生的名字，會比較好養大，殊不知劉秀花卻長得人高馬大。劉秀花是二元（張峰奇飾演）跟班，看起來無害，卻是一肚子壞水，與父親劉高要覬覦廖家產業，密謀以五鬼搬運蠶食，最後事跡敗露，死於意外。
拍攝期最令楊皓崴深刻的事，是假髮頭套戴太長時間，導致頭皮整個過敏，甚至因為頭套戴過久，在額頭髮際線上烙下了一個傷痕。「我想這都是演員人生的印記，有犧牲，才會有收穫。」他在劇組裡認識許多資深工作人員與演員，每一位都是幾十年的功力，也從他們身上聽到了許多故事，是很棒的養分。
楊皓崴說：「演員背詞丟本是基本的，但表演節奏掌握才是關鍵。」這是他此番演出學到最重要的東西。而《戲說台灣》的劇情總都會有一些嬉皮角色，劉秀花更是從頭到尾蓮花指，有時候這樣的角色不會太受觀眾喜愛，但他期盼這次挑戰跨性別演出，能讓大家看到不同的楊皓崴。