踩南海問題紅線！網飛下架菲律賓要求片段

南海問題在菲律賓政府眼中一直都有相當大的爭議，然而網飛的澳洲間諜影集《Pine Gap》中卻提到該南海九段線屬於中國，讓菲律賓當局相當生氣，甚至在1日發出聲明要求網飛刪除該片段。菲律賓政府發言人指出，「這些片段觸犯了菲律賓國土的主權。」
電影委員會指出，該地圖的出現是有心人精心設計的，打算要在無形中讓大眾誤以為中國對九段線主權聲張是真實的。菲律賓外交部指出，「這是要讓全球觀眾和未來幾代人的意識中延續和紀念虛假的主權。」其實除了菲律賓，出現南海九段線的中國地圖的片段，也在稍早被越南政府要求刪除。當時越南政府相當震怒，讓網飛迅速且公開的說明已將該片段退出越南的網飛。不過在全球其他地區仍然能觀賞。
這起事件讓大眾對於南海主權議題再次掀起興趣，並在網路上開始大量討論。至於我國行政院則曾在過往的發言中，認定：「南沙、西沙、中沙及東沙等群島為我先民發現、命名、使用、納入版圖，係屬中華民國之固有疆域，主權屬於我國，不容置疑。 」跟其他宣稱南海九線為中國的東南亞國家不同調。
此事件終止於1日稍晚，接獲消息的美國影音串流平台Netflix決定尊重菲律賓政府，已經從其在菲律賓的服務中刪除了兩集間諜劇《Pine Gap》的內容，並且對外回應是「被政府要求刪除」，且拒絕接受媒體採訪。