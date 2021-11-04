踩南海問題紅線！網飛下架菲律賓要求片段

南海問題在菲律賓政府眼中一直都有相當大的爭議，然而網飛的澳洲間諜影集《Pine Gap》中卻提到該南海九段線屬於中國，讓菲律賓當局相當生氣，甚至在1日發出聲明要求網飛刪除該片段。菲律賓政府發言人指出，「這些片段觸犯了菲律賓國土的主權。」





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中國認為這些水域屬於中國領海，但其他國家例如菲律賓、汶萊丶馬來西亞丶台灣和越南也對這片擁有廣袤資源的水域有主權聲張。菲律賓外交部在一份聲明中說，經過徹底審查，菲律賓的電影委員會在9月28日裁定

《Pine Gap》

的某些情節「不適合公開放映」。

電影委員會指出，該地圖的出現是有心人精心設計的，打算要在無形中讓大眾誤以為中國對九段線主權聲張是真實的。菲律賓外交部指出，「這是要讓全球觀眾和未來幾代人的意識中延續和紀念虛假的主權。」其實除了菲律賓，出現南海九段線的中國地圖的片段，也在稍早被越南政府要求刪除。當時越南政府相當震怒，讓網飛迅速且公開的說明已將該片段退出越南的網飛。不過在全球其他地區仍然能觀賞。





這起事件讓大眾對於南海主權議題再次掀起興趣，並在網路上開始大量討論。至於我國行政院則曾在過往的發言中，認定：「南沙、西沙、中沙及東沙等群島為我先民發現、命名、使用、納入版圖，係屬中華民國之固有疆域，主權屬於我國，不容置疑。 」跟其他宣稱南海九線為中國的東南亞國家不同調。





此事件終止於1日稍晚，接獲消息的美國影音串流平台Netflix決定尊重菲律賓政府，已經從其在菲律賓的服務中刪除了兩集間諜劇《Pine Gap》的內容，並且對外回應是「被政府要求刪除」，且拒絕接受媒體採訪。



