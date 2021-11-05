俄羅斯新增確診創新高　新一波疫情席捲中歐

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法國衛生官員3日通報單日新增確診1萬50例，自9月14日以來首度超過1萬例。
法國累計染疫人數達718萬人，國內加護病房的染疫病患人數單日新增5人，總計1096人；單週則是新增58人。
法國也通報新增35起死亡病例，累計病歿人數達11萬7783人。
匈牙利今天公布新增確診病例6268例，是一週前新增確診人數的一倍以上。匈牙利幾乎沒有祭出任何防疫限制措施，以遏止疫情蔓延。
新一波疫情席捲中歐地區，當地的疫苗覆蓋率低於歐洲聯盟的平均值，羅馬尼亞等國家的醫院已經不堪負荷。
羅馬尼亞、捷克、斯洛伐克和波蘭已都緊縮口罩等防疫規定和措施，以遏止疫情。
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府呼籲民眾接種疫苗，並在上週宣布政府機構強制接種疫苗，並授權民間企業決定如有必要，可要求員工強制接種。
不過，匈牙利政府在公共交通工具和醫院以外的地區，未規定密閉空間必須配戴口罩，同時也沒有其他的防疫限制措施。
匈牙利報紙「人民之聲」（Népszava）報導，政府已要求醫院開設新的COVID部門。
捷克政府則是要求餐廳顧客必須出示已接種疫苗或接受檢測陰性的證明。
捷克也有嚴格規定配戴口罩，並對疫情熱區的部分學童再度進行篩檢。
人口約1000萬的匈牙利自爆發疫情以來，已經有3萬1101人病歿，不過，只有574萬人完整接種疫苗。127萬多人已接種疫苗加強劑。
波蘭今天通報新增1萬5515例，創下4月以來新高。
波蘭也通報250起相關死亡病例。人口約3800萬人的波瀾，自疫情爆發以來累計確診306萬613例，7萬7395人病歿。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101104