英通過默沙東口服藥　僅准有危險因子民眾使用

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法新社報導，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）通過讓有輕度到中度症狀的病患使用莫納皮拉韋。
英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示：「這是我們國家歷史性的一天。英國是全球第一個通過可以帶回家使用的COVID-19抗病毒藥劑。」
他表示，這對於脆弱與有免疫問題的民眾將帶來重大改變，他們很快就可以接受這種開創性治療方式。
莫納皮拉韋會削弱病毒複製的能力，藉此延緩病程。
英國藥物及保健產品管理局表示，試驗結果顯示，「對於有輕度到中度症狀、可能發展為重症的病患，（莫納皮拉韋）能安全並有效地降低住院與死亡風險」。
根據臨床試驗數據，療效最好的時段是在感染初期服用。英國藥物及保健產品管理局建議，在症狀出現5天之內儘快服用。
不過，英國僅准許這項口服藥給18歲以上、有至少一項可能發展為重症危險因子的民眾使用，例如肥胖、高齡，罹患糖尿病或心臟病等。口服藥一天必須服用兩次、每次4粒，持續5天。
英國是全球疫情最嚴峻的國家之一。當局10月20日宣布已經向默沙東採購48萬份療程。
美國監管當局正在考慮批准莫納皮拉韋的緊急使用授權。歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）也已經開始審查。
默沙東已與多國政府簽訂採購合約，包括美國當局計劃在莫納皮拉韋通過授權後採購170萬份療程。
路透社報導，默沙東已簽訂9份合約，總計出售超過300萬份療程。
默沙東計劃今年底前生產1000萬份療程用藥，2022年可能生產2000萬份。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1101104