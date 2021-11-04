COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

韓粉闖議會爆粗口鬧事　趙天麟譴責籲下架國民黨議員

▲數十韓粉闖高雄市議會爆粗、鬧事，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天召開記者會譴責議會暴力呼籲下架滋事國民黨議員。(圖／高市民進黨部堤供)
▲數十韓粉闖高雄市議會爆粗、鬧事，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天召開記者會譴責議會暴力呼籲下架滋事國民黨議員。(圖／高市民進黨部堤供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-04 23:44:00

數十名韓粉群眾今(4)日衝進高雄市議會，如入無人之境，不僅嗆聲市長下台也對民進黨議員爆粗口、挑釁揚言「釘孤支」。民進黨高雄市黨部主委趙天麟直指，議場是辯論說理，不是比拳頭鬧事的秀場，籲議會硬起來將引領滋事者送紀律委員會，並籲市民用選票淘汰國民黨議員，才能讓高雄快速進步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙天麟表示，議會是問政、理念論辯的殿堂，但是數十名韓粉在國民黨議員的引領下，一路擅闖、爆粗口、叫囂、嗆聲，無視於員警制止，將議會當秀場。他譴責群眾鬧事，更不滿帶領的議員是滋事亂源。

趙天麟指出，民進黨市議員邱俊憲制止群眾反被群眾挑釁包圍嗆聲「釘孤支」，即便員警拉出警戒線並制止防範衝撞，仍有一波波的肢體衝突，讓在議會行使職權的議員遭言語羞辱，顯見國民黨多席次主導下的高雄市議會已無法紀秩序可言。

另外，市議會國民黨團今天藉城中城事件，以多數暴力否決高雄市政府111年總預算付委，完全漠視市府努力招商為產業轉型、疫後經濟振興及兌現教育發展、民生社福建設的迫切性。趙天麟批評國民黨團不停地消費災難、阻礙建設、卡關社福，拿城中城事件綁架總預算，呼籲市民明年用選票淘汰杯葛城市進步的國民黨議員，才能翻轉城市建設。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀