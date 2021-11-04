韓粉闖議會爆粗口鬧事　趙天麟譴責籲下架國民黨議員

數十名韓粉群眾今(4)日衝進高雄市議會，如入無人之境，不僅嗆聲市長下台也對民進黨議員爆粗口、挑釁揚言「釘孤支」。民進黨高雄市黨部主委趙天麟直指，議場是辯論說理，不是比拳頭鬧事的秀場，籲議會硬起來將引領滋事者送紀律委員會，並籲市民用選票淘汰國民黨議員，才能讓高雄快速進步。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-04 23:44:00
趙天麟表示，議會是問政、理念論辯的殿堂，但是數十名韓粉在國民黨議員的引領下，一路擅闖、爆粗口、叫囂、嗆聲，無視於員警制止，將議會當秀場。他譴責群眾鬧事，更不滿帶領的議員是滋事亂源。
趙天麟指出，民進黨市議員邱俊憲制止群眾反被群眾挑釁包圍嗆聲「釘孤支」，即便員警拉出警戒線並制止防範衝撞，仍有一波波的肢體衝突，讓在議會行使職權的議員遭言語羞辱，顯見國民黨多席次主導下的高雄市議會已無法紀秩序可言。
另外，市議會國民黨團今天藉城中城事件，以多數暴力否決高雄市政府111年總預算付委，完全漠視市府努力招商為產業轉型、疫後經濟振興及兌現教育發展、民生社福建設的迫切性。趙天麟批評國民黨團不停地消費災難、阻礙建設、卡關社福，拿城中城事件綁架總預算，呼籲市民明年用選票淘汰杯葛城市進步的國民黨議員，才能翻轉城市建設。