日職／新庄剛志年薪1億不高　是中職教練薪資停滯被海放

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報導中推定新庄剛志和火腿隊簽下1年年薪1億日圓的合約，看似火腿和新庄簽下一張極優渥的教練約，但事實上真是如此嗎？
翻開日本媒體統計的2021年12球團監督推定年薪表，最高年薪當屬讀賣巨人監督原辰德2億日圓，接著中日龍監督与田剛年薪達1億5000萬日圓，第3名的是日本火腿前監督栗山英樹年薪1億1000萬日圓，阪神虎監督矢野燿大、軟體銀行鷹前監督工藤公康和樂天金鷲監督石井一久3人年薪都達到1億日圓，新庄剛志只能算是平均水準。
日職史上年薪最高的「本土監督」是擔任南海鷹（軟銀鷹前身）時期（1970年至1977年）的野村克也，年薪高達5億日圓（日媒推定）；年薪最高的「外籍監督」為前羅德監督Bobby Valentine年薪也是5億日圓（日媒推定），至今都仍是日職史上紀錄。
火腿和新庄剛志簽下的只是平均水準的總教練合約，但看在中華職棒各隊總教練，甚至是一般教練眼裡，絕對是一張超級、頂級大合約，因為中職教練薪資水準已停滯超過20年。
過去媒體曾報導，中華職棒開打之初龍獅虎象4支元老球團本土總教練一律採「統一月薪10萬元」制，之後幾年職棒打得火熱，總教練薪資水準提高，1997年時報鷹總教練李瑞麟和味全龍總教練徐生明月薪都來到36萬元，1998年徐生明月薪37萬元創下高峰，之後雖然和信鯨總教練李來發、誠泰總教練郭泰源月薪都有超過30萬元，但仍無法衝破徐總的37萬元天花板。直到2020年富邦悍將從Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）延攬「7年5冠」的洪一中擔任總教練，月薪才終於突破徐總紀錄（富邦悍將未公布洪總年薪確切數字，不過悍將領隊蔡承儒證實洪一中月薪超過徐生明紀錄）。
中職近年薪資最高的總教練為中信兄弟外籍教頭史耐德，月薪約為2萬美元，年薪約為24萬美元（約合新台幣660萬、2700萬日圓），是中職本土教練百不獲一的極高待遇，但仍無法和日本職棒「億元男」、「百萬美元」年薪級別的總教練相比，也難怪富邦悍將總教練洪一中在媒體採訪時曾多次私下感嘆，中職教練薪資待遇偏低，遠遠不如國外職棒。
近年來中華職棒開啟「大頂薪時代」，球員待遇和十幾年前已不可同日而語，對比之下總教練除了需要不斷思考如何在場上調兵遣將取得勝利，還需要面對來自球團、球迷的巨大戰績壓力，承受的心理壓力並非一般球迷能夠想像，能如洪一中長期掌握兵符的總教練是極少數族群，或許中職教練、總教練的薪資的「長期停滯狀況」，是未來各球團需要面對並審慎思考的問題。