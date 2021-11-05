鄧佳華深夜自甩7巴掌道歉！告白女神慘遭封鎖 網全看傻
網紅鄧佳華先前多次對香草姊姊「宜軒」表達愛意，甚至自爆之前會去日月光應徵工作也是會了她，不過最近他最近發現自己被「宜軒」封鎖後，整個人情緒不穩，3日更傳出要到MoMo電視台打卡大鬧，引發社會關注。而4日深夜，鄧佳華貼出向宜軒道歉影片，再度掀起話題。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 06:57:02
鄧佳華在4日深夜更新臉書，透露近期因為向香草姊姊示愛，電視台害怕他出席活動鬧事，因此都沒有安排宜軒參與活動，自己的IG跟臉書也都慘遭宜軒封殺，影片中，鄧佳華一開始就賞了自己一巴掌並喊道「宜軒，對不起」。
隨後，五分鐘的影片就不斷向宜軒瘋狂道歉，並苦求宜軒將自己IG以及臉書解鎖，整段連續賞了自己七個巴掌，甚至用力到讓椅子滑向後方的門邊，並透露自己這樣被對待「真的很痛苦」、「我只想看到妳開心的表情，我會好好地改變給妳看」。
影片曝光後，不少網友並不買單「不是這樣一直喊話，請你好好過好你的生活，不要再打擾香草姊姊了」、「人家已經封鎖你，道歉沒屁用啦」、「把自己打飛那段是在演什麼啦....能不能好好工作，做好自己」、「看開頭以為是真心懺悔，後面演太大了吧」。（編輯：張嘉哲）