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年撥20億美元助台強化自衛能力　美參議員提台灣嚇阻法案

▲美國參議院外委會共和黨籍參議員今天聯合提出「台灣嚇阻法案」，每年提撥20億美元外國軍事融資以強化台灣抵禦中國侵略與脅迫能力。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）
▲美國參議院外委會共和黨籍參議員今天聯合提出「台灣嚇阻法案」，每年提撥20億美元外國軍事融資以強化台灣抵禦中國侵略與脅迫能力。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）

中央社

2021-11-05 08:22:55

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）美國參議院外委會共和黨籍參議員今天聯合提出「台灣嚇阻法案」，每年提撥20億美元外國軍事融資以強化台灣抵禦中國侵略與脅迫能力。這是3天來美國參議員第2項類似提案。

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「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）要求在台灣有相對應的國防支出並在台北與華府同意規劃長期發展下，在2023至2032財政年度由國務院提供20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）。

法案也要求，修訂武器出口管制法（Arms Export Control Act），以便更容易把武器轉讓給台灣；法案生效180天內，國務卿與國防部長須向國會相關委員會遞交年度報告，說明台灣促進自我防衛能力的評估。

這項法案的主要提案人是參議院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch），共同提案人則包括共和黨籍參議員克雷波、柯寧、海格提、羅姆尼和盧比歐。

里契今天透過參議院外委會發出新聞稿表示，保衛台灣對整個印太地區未來和平與安全至關重要，這項法案授權每年為台灣提供20億美元外國軍事融資。但這不是空白支票，這項融資取決於台灣承諾進一步建立可靠防禦舉措，這是總統蔡英文的倡議。

克雷波（Mike Crapo）表示，中國日益增強對台軍事施壓，這是對國際外交與區域安全的威脅。必須儘速向台灣提供不對稱能力、訓練與戰備資源，以便能保護自身免受中國侵擾。

曾任美國駐日本大使的海格提（Bill Hagerty）說，他優先考慮加強美日聯盟，以推進自由開放印太地區願景。自由民主的台灣對實現這一願景至關重要。美國應與盟友和夥伴合作，反擊中共對台灣的惡意行為與挑釁威脅。

羅姆尼（Mitt Romney）表示，台灣是美國重要朋友，在促進民主與對抗中國在印太地區的侵擾發揮重要作用。這項立法將確保美國透過加強對台灣防衛能力的支持，繼續支持台灣努力對抗中國的侵略與脅迫。

柯寧（John Cornyn）表示，大家都目睹中國持續破壞印太地區穩定。作為美國人，必須兌現捍衛台灣等盟友與外交夥伴的承諾。這項立法將確保美國做好準備，並能在中國進一步侵犯台灣時向台灣提供援助。

盧比歐（Marco Rubio）說，隨著北京持續對美國在印太地區利益構成直接威脅，台灣獲得必要工具自我防衛十分重要。他很自豪能與其他參議員共同提出這項法案，透過提供急需的軍事資金援助強化台灣國防。

參院外委會議員今天提出這項法案，是繼參院軍委會參議員霍利（Josh Hawley）2日提出「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act of 2021）後，美國參議員3天內提出的第2項類似法案。

「武裝台灣法案」主要是為台灣安全援助計畫於2023至2027財政年度每年提撥30億美元預算給國防部規劃建立的台灣安全援助倡議（Taiwan Security Assistance Initiative），以加速台灣部署需要的不對稱防衛能力。（編輯：郭中翰）1101105

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