年撥20億美元助台強化自衛能力　美參議員提台灣嚇阻法案

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法案也要求，修訂武器出口管制法（Arms Export Control Act），以便更容易把武器轉讓給台灣；法案生效180天內，國務卿與國防部長須向國會相關委員會遞交年度報告，說明台灣促進自我防衛能力的評估。
這項法案的主要提案人是參議院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch），共同提案人則包括共和黨籍參議員克雷波、柯寧、海格提、羅姆尼和盧比歐。
里契今天透過參議院外委會發出新聞稿表示，保衛台灣對整個印太地區未來和平與安全至關重要，這項法案授權每年為台灣提供20億美元外國軍事融資。但這不是空白支票，這項融資取決於台灣承諾進一步建立可靠防禦舉措，這是總統蔡英文的倡議。
克雷波（Mike Crapo）表示，中國日益增強對台軍事施壓，這是對國際外交與區域安全的威脅。必須儘速向台灣提供不對稱能力、訓練與戰備資源，以便能保護自身免受中國侵擾。
曾任美國駐日本大使的海格提（Bill Hagerty）說，他優先考慮加強美日聯盟，以推進自由開放印太地區願景。自由民主的台灣對實現這一願景至關重要。美國應與盟友和夥伴合作，反擊中共對台灣的惡意行為與挑釁威脅。
羅姆尼（Mitt Romney）表示，台灣是美國重要朋友，在促進民主與對抗中國在印太地區的侵擾發揮重要作用。這項立法將確保美國透過加強對台灣防衛能力的支持，繼續支持台灣努力對抗中國的侵略與脅迫。
柯寧（John Cornyn）表示，大家都目睹中國持續破壞印太地區穩定。作為美國人，必須兌現捍衛台灣等盟友與外交夥伴的承諾。這項立法將確保美國做好準備，並能在中國進一步侵犯台灣時向台灣提供援助。
盧比歐（Marco Rubio）說，隨著北京持續對美國在印太地區利益構成直接威脅，台灣獲得必要工具自我防衛十分重要。他很自豪能與其他參議員共同提出這項法案，透過提供急需的軍事資金援助強化台灣國防。
參院外委會議員今天提出這項法案，是繼參院軍委會參議員霍利（Josh Hawley）2日提出「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act of 2021）後，美國參議員3天內提出的第2項類似法案。
「武裝台灣法案」主要是為台灣安全援助計畫於2023至2027財政年度每年提撥30億美元預算給國防部規劃建立的台灣安全援助倡議（Taiwan Security Assistance Initiative），以加速台灣部署需要的不對稱防衛能力。（編輯：郭中翰）1101105