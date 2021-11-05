北京冬奧倒數3個月　美國是否抵制立場未明

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有記者今天在美國國務院媒體簡報會上表示，G20領袖宣言似乎認可北京奧運，並詢問普萊斯（Ned Price），美國政府是否已對參加冬奧與否做出決定。記者雖未明確說明指的是美國選手還是政府官員，但應該是指後者。
普萊斯指出，他沒有G20公報（領袖宣言）文字以外的說明能提供，針對美國立場也沒有新的說法。他僅重申，美國持續對新疆情況、中國境內其他人權相關議題深感關切。
G20成員在今年領袖宣言第60條指出，展望2022年北京冬奧與帕奧，認為賽事是讓來自世界各地選手競賽的機會，是人類韌性的象徵。
宣言公布前一天，美國政治新聞網Politico引述一名知情外交官員指出，G20領袖對宣言內諸多議題意見分歧，其中美國、加拿大反對應中國要求，把北京冬奧形容成是「人類韌性與全球團結對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的象徵」。宣言最後版本僅保留前部分，未提及全球團結抗疫。
普萊斯4月談到美國政府對抵制北京冬奧的立場曾說，美方評估此議題時會與盟友密切協商，透露發動聯合抵制確實是考慮事項之一。但白宮發言人莎琪（Jen Psaki）隔日隨即澄清，美國沒有與盟友討論任何聯合抵制行動。
過去多個月來，美國國會跨黨派議員多次聯合疾呼抵制北京冬奧。他們多主張將賽事延期、移師他國舉辦，或是發動外交抵制；部分議員則致函要求國際奧林匹克委員會（IOC），以北京在新疆進行「種族滅絕」為由禁止中國隊參賽。（編輯：馮昭）1101105