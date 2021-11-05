斯洛伐克議員籲台把握時機　擴大與歐洲實質合作

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史蒂芬尼茲（Ivan Štefanec）出身商界，2004年因受政府委託負責歐元的引進而進入政壇，2006年首次成為國會議員，2014年轉入歐洲議會。他也是歐洲政壇支持台灣的先驅，長年擔任斯洛伐克國會友台小組主席，進入歐洲議會後，繼續為台灣發聲。
台灣與中歐國家關係升溫有歷史因素。現年60歲的史蒂芬尼茲表示，中東歐各國經歷蘇聯壓迫之苦，對同樣受「老大哥」威脅的台灣比較能感同身受，因此傳統上中東歐比西歐更支持台灣，他自己在友台小組主席任內就曾多次訪台。
過去一年多來，斯洛伐克與台灣互動頻繁，除了互贈口罩和疫苗，簽署司法合作協議，也派代表團互訪。上月底，國發會、科技部率領的參訪團和外交部長先後訪問布拉第斯拉瓦；下月斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）即將率團訪台，雙邊關係可說進入2003年互設代表處以來最熱絡的階段。
台灣的外交空間突然擴大，與去年斯洛伐克大選後的政黨輪替有關。史蒂芬尼茲指出，斯洛伐克過去是左派執政，本來就跟中國比較親近；但選後改由中間偏右政黨執政，多位友台議員進入政府，現任總理赫格（Eduard Heger）甚至訪問過台灣，的確比較積極跟台灣交往，為兩國未來在半導體、汽車工業、科學園區等領域的合作增加許多可能性。
近年來，歐洲議會在推動歐盟對台關係扮演先鋒角色，上月21日通過史上第一份「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，建議提升對台關係，近日並首度派官方代表團訪台，兩件事都堪稱是歐台關係的里程碑。
史蒂芬尼茲分析說，近來歐洲對中國的觀感轉趨負面，視中國為威脅，難免將目光多投向民主的台灣。從歐洲議會最近幾次與台灣有關的辯論，可明顯看到支持台灣的聲音愈來愈強烈，不僅中東歐的議員，來自西歐的比例也有增加趨勢。表決對台關係報告時，多達580人投贊成票，如此堅定的挺台聲浪，在一、二年前還難以想像。
雖然這份決議比較是建議性質，對歐盟執委會沒有約束力，但史蒂芬尼茲認為是清楚的政治訊號，尤其是督促執委會盡快啟動與台灣的投資協定談判。他說，歐盟與中國的經貿往來和深化對台關係，兩者並不矛盾，北京的壓力不應該是歐盟提升與台灣關係的障礙。
至於歐洲議會建議將台北的「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」，史蒂芬尼茲研判短期內可能性不高。但他表示，比名稱更重要的是實質的內容，因此建議台灣「善加利用機會，與歐洲擴大貿易、文化、公民社會等領域的實質合作，這才是現階段歐台關係的重點」。（編輯：陳惠珍）1101105