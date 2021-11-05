韓式炸雞霸主是哪家？老饕推「3大天王」：韓國人也說讚

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而他們倆目前想到的有三間；第一「起家雞」，適合一家人或一群朋友一起吃，「我超喜歡有青蔥口味，還有單點飯糰，每次都吃到很飽」、第二「nene」，朋友之前在那工作，跟起家雞在我心中的排名不相上下，喜歡蜂蜜蒜味雞，吃起來不會柴。
最後則是「BBQ」，「這家我一直沒機會去吃過，但男友吃過給超大好評，聽說南京跟雙連店外帶很棒，但就沒特別聽其他店品質如何」，因此，原PO也在文末好奇發問「大家覺得哪間韓式炸雞最好吃呢」？
貼文一出，「起家雞」、「nene」和「BBQ」依然受到最多網友推薦，「個人覺得吃粗飽的話起家雞，品質精緻度的話nene，很要求外皮酥脆的話BBQ」、「三家都吃過，最喜歡起家雞欸，蘿蔔也最好吃；nene也不錯，這兩家都常吃」、「上次韓國朋友來台灣帶她去吃起家雞和BBQ，她說BBQ比較像在韓國吃的」、「BBQ就是皮很厚才會比較脆的感覺～但其實雞肉份量也不多，喜歡起家雞！醬料真的無可替代」、「bbq一定要買辣味的，辣得很爽很好吃」。
另外，也有網友表示，「個人覺得韓雞肌超好吃！」、「蜂蜜蒜味雞可以試試kzip的」、「台中逢甲夜市，朴大哥韓式炸雞 （老闆是真的韓國人）真的有夠好吃，希望能在台北開分店，一定每個禮拜去吃，再來就是豆腐村的韓式炸雞也不錯」、「怎麼沒有人推薦一樂炸雞，私心喜歡」、「東區的娘子炸雞也好吃」、「絕對是韓雞bar」、「有一間叫卡司也蠻好吃的」。（編輯：郭佩蓉）