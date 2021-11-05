NBA／無懼丟飯碗 太陽前主帥挺身證實Sarver歧視事件
太陽老闆Robert Sarver遭到《ESPN》爆料有種族及性別歧視的行為，對此在今(5)日太陽昔日主帥Earl Watson也站了出來，表達自己能證實這些指控，希望其他受害者也能挺身而出。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-05 09:42:52
今年42歲的Watson是非裔美人，他在2001年的NBA選秀中第2輪第39順位被西雅圖超音速選中，在聯盟中打了13個賽季待過7支球隊。2014年展開執教生涯，Jeff Hornacek被解雇之後，他由太陽助教轉任總教練。
Watson在太陽待的時間並不久，雖然執教了3個賽季，但其中僅有1個是完整的，最後一季他在球隊打了3場比賽之後就遭到解雇。現在則是擔任暴龍隊的助教。
此報導中有提到Watson就是證人之一，他也在近期承認了這一點，並希望其他知道真相人能和自己一樣勇敢的站出來，「我希望更多球員、官員和工作人員有勇氣挺身而出，為更好的工作環境而鬥爭，拒絕種族歧視和性騷擾等事情。」
Watson在聲明中寫道，他工作了17年，存了足夠的錢，因此可以大膽說出真相。而有一些人還在為Sarver工作，擔心做出指控會導致失業。但他仍鼓勵這些人也能為了公平和正義，勇敢的站出來。