台積電領攻！台股早盤一度上漲123.8點、衝破17200點
在美國聯準會（Fed）升息抱持耐心的鴿派立場，讓市場感到寬慰，加上優於預期的經濟數據，美股3大指數僅道瓊收黑，其中美股標普500指數、那斯達克指數收在新高。費城半導體指數亦上漲3.5%，台股今（5）日早盤也同步開高，一度大漲123.8點，衝破17200點，但隨後賣壓出籠，指數拉回17200點之下，目前漲幅收斂至70餘點。
記者顏真真/台北報導
2021-11-05 10:02:57
在投資人消化美國聯準會啟動縮減購債計畫的決定之際，高通發布強勁財測，隨後晶片類股大漲，美股3大指數收紅，其中標普500指數、那斯達克指數收在紀錄新高，終場道瓊工業指數微跌33.35點，跌0.09%，以36124.23點作收；標普500指數上漲19.49點，漲0.42%，收4680.06點，科技股那斯達克指數上揚128.73點，漲0.81%，收15940.31點；費城半導體指數也漲125.59點，漲3.50%，收3715.76點。
在美股3大指數收高之下，台股今日早盤同步走高，以17097.16點、上漲18.3點開出後，在台積電隨即衝破17200點，一度來到17202.66點，大漲123.8點，其中半導體類股漲逾1%，傳產的化工類股漲幅更有2%，貿易百貨、化學生技醫療類股也漲超過1%，倒是傳產的電線電纜、造紙賣壓較重跌逾1%，而大盤指數在突破17200點後，目前也拉回17200點之下，漲幅也收斂至70餘點。
在個股表現上，半導體的台積電及聯電漲幅都超過1%，其中台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.78美元，收在117.79美元，漲幅約3.32%，台積電今日早盤股價也止跌強彈，開盤以598元開出、上漲11元，目前在595元盤整。
元宇宙概念股的威盛早盤漲逾5%%，主要是威盛及100%持股子公司Centaur Technology與美商英特爾（Intel）簽署契約，英特爾將斥資1.25億美元，延攬威盛集團從事CPU研發的Centaur部分員工，激勵威盛股價走高。另像是威鋒電子目前也漲逾3%，瑞昱漲1.44%，不過，宏達電目前則跌逾2%，義隆、鈺創也是跌的。