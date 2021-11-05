「台北熊好券」終於抽出！如何領用5大QA報你知

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「台北熊好券」為台北市政府推出的振興方案，不限台北市民，全台民眾只要下載台北通App，申請加入會員就能參加抽獎、獲得電子券形式的台北熊好券。
Q2.「台北熊好券」使用期限到何時？要怎麼用？
「台北熊好券」第一波的使用期限自11月5日起至明年1月2日止；參加本次抽籤且中籤的台北通會員，將會在今天下午2時起，在台北通App票夾中會陸續看到抽中的數位票券。
Q3.「台北熊好券」的面額？每份張數？總份數有多少？
台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，總份數為113.7萬份，市府將於11月5日全數抽出並由系統自動派送；這次熊好券的登記總人數高達96萬3308人，總登記份數達465萬7883份，將競逐113.7萬份票券，本次只要有參加意願登記者，至少能抽中一張票券。
Q4.「台北熊好券」如何使用呢？
於活動期間內，至台北市內貼有台北熊好券貼紙商家消費，向商家出示熊好券，掃描店家專屬QRcode，店家於管理App確認收到熊好券後，即可進行消費折抵。
民眾個人至台北熊好券合作店家消費時，同一票券類型、同一時間、同一消費場所，不限票券使用張數。
Q5.「台北熊好券」可以到台北的哪裡消費呢？
參與本次活動的台北熊好店家皆可使用，如餐廳、電影院、住宿、商圈店家、夜市。截至5日上午為止，目前已審核通過店家數已有1萬4365家。不過要特別注意的是，熊好券不能用在電商購物。