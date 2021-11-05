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「台北熊好券」終於抽出！如何領用5大QA報你知

▲「台北熊好券」為台北市政府推出的振興方案，不限台北市民都能參與抽獎。（圖／台北市政府提供）
▲「台北熊好券」為台北市政府推出的振興方案，不限台北市民都能參與抽獎。（圖／台北市政府提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-05 10:27:00｜2021-11-05 10:29:06

千呼萬喚始出來！由台北市政府所發放的振興方案「台北熊好券」，歷經幾番波折預算終於通過，今（5）日上午公開抽獎，由台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、秘書長陳志銘與熊讚抽出五個號碼，分別為02、01、04、02、03，再用電腦依照進行亂數抽獎。中獎者將在今天下午2時之後，台北通App會陸續派送民眾所抽中的電子票券。幸運兒如果不知道怎麼領用「熊好券」，別緊張，《NOWnews今日新聞》整理出5大QA，讓你看完這篇秒懂。

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Q1.「台北熊好券」是什麼？

「台北熊好券」為台北市政府推出的振興方案，不限台北市民，全台民眾只要下載台北通App，申請加入會員就能參加抽獎、獲得電子券形式的台北熊好券。
 

Q2.「台北熊好券」使用期限到何時？要怎麼用？

「台北熊好券」第一波的使用期限自11月5日起至明年1月2日止；參加本次抽籤且中籤的台北通會員，將會在今天下午2時起，在台北通App票夾中會陸續看到抽中的數位票券。

Q3.「台北熊好券」的面額？每份張數？總份數有多少？

台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，總份數為113.7萬份，市府將於11月5日全數抽出並由系統自動派送；這次熊好券的登記總人數高達96萬3308人，總登記份數達465萬7883份，將競逐113.7萬份票券，本次只要有參加意願登記者，至少能抽中一張票券。

Q4.「台北熊好券」如何使用呢？

於活動期間內，至台北市內貼有台北熊好券貼紙商家消費，向商家出示熊好券，掃描店家專屬QRcode，店家於管理App確認收到熊好券後，即可進行消費折抵。

民眾個人至台北熊好券合作店家消費時，同一票券類型、同一時間、同一消費場所，不限票券使用張數。

Q5.「台北熊好券」可以到台北的哪裡消費呢？

參與本次活動的台北熊好店家皆可使用，如餐廳、電影院、住宿、商圈店家、夜市。截至5日上午為止，目前已審核通過店家數已有1萬4365家。不過要特別注意的是，熊好券不能用在電商購物。

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