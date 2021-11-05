內幕／打陳柏惟牌！林靜儀揪3Q開會　文宣組織合作拚勝選

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另名人士也透露，林靜儀肯定台灣基進在文宣方面的能力，未來在文宣上面也不排除合作可能，譬如林與陳的合照看板等等，目前仍如火如荼討論中。
台中地方人士分析，林靜儀與陳柏惟本就有交情，續打「陳柏惟牌」在合作上應不會有問題。畢竟陳柏惟雖然被罷免，但不同意票也衝到7萬3433票，與同意票7萬7899票差距甚小，顯示其耕耘有成，且獲得不少人認同。
該人士也說，陳柏惟遭罷免後人氣仍高，其從立院騎腳踏車回台中有不少支持者迎接就可看出，另其近日在政論節目上的發言也持續受到廣大討論，出現「被罷免方出現站台但加分」的情況，也是極有可能。
林靜儀也向《NOWnews今日新聞》記者證實，昨日與台灣基進重要人士開會，無論文宣、組織都有討論合作，「柏惟團隊也是我自己的團隊，他們在罷免案也打了很久、地方組織也很久了」，接下來60幾天大家一起打仗、一起分工，整個團隊很有合作默契。她也強調，「此次候選人是我，柏惟與基進也充分尊重，因為要負責任的會是我」。
林靜儀還提到，自己昨日也去拜會民進黨台中市黨部主委李天生，與其討論選戰的進程與步驟；週六在西屯、大里都會有公投宣講會，將與同黨立委張廖萬堅、何欣純同台，陳柏惟也會現身助講，當天還有2個宮廟行程。
林靜儀說，她感受到台中的大家都非常願意提攜她，同黨的委員們都會想到要帶著她，就算是不同縣市，黨內的大家也都幫忙PO文或湧入留言，「這場仗不是我一個人的仗」，相當感謝。
至於選區的宣講造勢會辦在何時，林靜儀表示具體時程還在規劃中，除了先受張廖萬堅、何欣純之邀外，立法院副院長蔡其昌也有聯繫，「如果不是在我現在這個選區，我當然能到都到，因為宣傳公投也是我們黨公職應該有的責任，我一直很在意公投」。