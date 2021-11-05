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蔡明興請假！富邦金股臨會通過併日盛金　明年首季完成

▲富邦金控今（5）日舉行股東臨時會通過與日盛金控合併案。預計明年第1季完成「金金併」。 （圖／擷取自富邦金股東臨時會直播）
▲富邦金控今（5）日舉行股東臨時會通過與日盛金控合併案。預計明年第1季完成「金金併」。 （圖／擷取自富邦金股東臨時會直播）

記者顏真真/台北報導

2021-11-05 10:28:40

富邦金控今（5）日舉行110年股東臨時會，會中通過吸收合併日盛金控案。代理董事長、也是台北富邦銀行董事長陳聖德表示，待取得主管機關核准後，預計明年第1季完成富邦金及日盛金合併，並希望在明年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。

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由於富邦金董事長蔡明興確診新冠肺炎，即便已解隔離出院返家，因還需要休息，11月1日起再請假1周，今日富邦金股東臨時會由代理人、北富銀董事長陳聖德主持。

▲富邦金控董事長蔡明興確診新冠肺炎，即便已解隔離出院返家，但因仍需休息，11月1日起再請假1周，今（5）日富邦金股東臨時會由代理董事長、也是台北富邦銀行董事長陳聖德主持。（圖／擷取自富邦金股東臨時會直播）
▲富邦金控董事長蔡明興確診新冠肺炎，即便已解隔離出院返家，但因仍需休息，11月1日起再請假1周，今（5）日富邦金股東臨時會由代理董事長、也是台北富邦銀行董事長陳聖德主持。（圖／擷取自富邦金股東臨時會直播）
陳聖德表示，富邦金已於今年3月30日完成公開收購日盛金控，並於市場持續買入日盛金控在外流通普通股股權，截至10月14日，已累計取得日盛金57.93%普通股股權。在股東臨時會通過合併案後，富邦金將積極啟動「金金併」進程，發揮營運綜效，並致力保障雙方員工權益，共創多贏。

富邦金今日股東臨時會也順利通過，擬依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與日盛金進行現金合併，合併後富邦金為存續公司，日盛金為消滅公司。

富邦金審計委員會於股東臨時會中提出報告事項，就富邦金與日盛金合併案審議本次併購計畫、交易公平性與合理性，經審計委員會審議完竣，認為尚屬允當。此合併案的合併對價，擬依公開收購價格定為日盛金每1股普通股現金新台幣13元（含權息），並依權息調整至每1股普通股現金新台幣12.41元。日盛金控8月31日股東常會已通過109年度盈餘分配案，並於10月22日公告除權、除息交易日為11月5日。

陳聖德說，在富邦金及日盛金雙方股東臨時會通過合併案後，並取得主管機關核准後，規劃於明年第1季完成富邦金及日盛金合併，並希望在明年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。

他也強調，整併之後，將有助於富邦金提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。富邦金同時也將致力共創勞資和諧職場環境，進而發揮金融產業整併的價值與綜效，以期創造富邦金控及日盛金控員工、客戶、股東及產業的多贏局面，並續朝「成為亞洲一流金融機構」願景邁進。

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