台北熊好券延期一個月後終於抽出！下午二時起陸續派獎
因應新冠肺炎疫情對北市經濟造成影響，台北市政府日前規劃推出「台北熊好券」，以消費券模式欲刺激北市經濟活絡，不過卻因為預算在議會卡關的緣故延後一個月，而今（5）日上午終於舉辦抽獎記者會，預計將在下午二時起陸續派獎。
記者丁上程／台北報導
2021-11-05 10:49:25
台北市議會3日中午歷經黨團協商後，終於同意包含熊好券預算墊付案在內等案通過，也讓延宕一個月的熊好券抽籤活動能夠順利舉辦。而在3日預算案通過後，市府方面5日上午隨即召開抽籤記者會，由台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、秘書長陳志銘以及吉祥物熊讚等人，分別以骰子擲出數字，並以該串數字亂數抽出有登記之民眾。
而在按下抽籤按鈕後，記者會現場的螢幕也顯示抽籤結果，在台上的柯文哲也興奮拿出手機打開台北通app，檢視自己是否中獎。不過經一旁的主持人副發言人「學姊」黃瀞瑩提醒，才收起手機與現場來賓一同合照留影。
北市府方面表示，記者會上完成抽籤程序後，待系統整理相關資料後，會於今天下午二時起陸續針對中獎民眾進行派送，屆時民眾可以注意台北通app的電子票券功能，查看中講的票券種類。而在收到熊好券後，民眾隨即可以前往有登記為熊好店家的商家進行消費。至於熊好券的適用店家，民眾可以透過台北通app查詢。