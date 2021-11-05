林青霞40歲才嫁香港富商　絕美婚紗照宛如電影劇照

永遠的女神林青霞3日歡慶67歲生日，戴著超大鑽石耳環、戒指的她看起來貴氣逼人。7年前林青霞60歲生日時，富商老公邢李㷧曾斥資6億港幣（約台幣22億元）蓋宮殿等級豪宅送給愛妻。林青霞40歲才步入禮堂，當年的大婚時的婚紗照，多年後仍被粉絲讚美如同在拍電影。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-05 11:26:27
林青霞年輕時曾和秦祥林、秦漢各有過一段情，但情愛糾葛20年後仍無疾而終，直到林青霞1994年嫁給邢李㷧，才讓這世紀三角戀正式劃下句點。林青霞當年閃嫁香港富商，震驚演藝圈，她曾透露自己在香港拍戲多年，感覺每天都像在一個荒島上，只想要有一個自己的家，再加上和秦漢苦戀20年無果，才讓林青霞點頭答應邢李㷧的追求。
當時林青霞表示，會嫁給邢李㷧是因為男方願意無條件對她好，縱使外界認為邢李㷧配不上林青霞，兩人最後仍走進婚姻，育有2女，並成為男方和前妻女兒的後母。但這段女神與富商的婚姻也不是一路風平浪靜，27年的婚姻屢傳婚變，但當事人都沒有多做回應，直到今年她才罕見發文反擊：「如果你問我60歳有什麼感言，我會說圓滿，我有你們這麼多好朋友關心我，我有3個乖巧的好女兒、我有一個好老公，他們總是默默的支持我包容我。」