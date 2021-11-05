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NBA／「開會」之後　綠軍連2場將對手的得分壓制在80以下

▲塞爾提克球星Jayson Tatum上籃得分。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jayson Tatum上籃得分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-05 11:11:26

在慘敗給芝加哥公牛隊之後，波士頓塞爾提克內部出現了一些衝突，不過如今看起來似乎產生了一些積極的影響。今(5)日他們又以95:78擊敗了邁阿密熱火，連兩場將對手的得分壓制在80分以下。

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在末節被公牛逆轉後，塞爾提克後衛Marcus Smart針對球隊兩大球星Jayson Tatum及Jalen Brown點名做出批評，後兩者也激烈的做出回應，為了化解這樣的矛盾，他們在前往奧蘭多之前進行了一次球員會議。

雖然根據記者透露，這場會議沒有取得什麼太好的效果，不過從事後來看，還是有產生了一些不一樣的東西。在上一場對魔術，塞爾提克讓對手只得79分，而今天對上東區強權熱火，更是只讓他們得到78分，防守強度提升不少。

而且這場比賽，塞爾提克確實在分享球上做得更好，球隊總共有6人得分上雙，替補球員合計拿下45分；也讓綠衫軍在鋒線大將Brown因肌腱緊繃而提前退場的情況下，仍然可以多點開花、收下勝利。

賽後總教練Ime Udoka稱讚球隊今天在攻防轉換上的表現，「同時我們也限制了對手在攻防轉換上的發揮。而替補的表現是我們拿下這場比賽的關鍵，Aaron Nesmith和其他的年輕球員打得非常出色，他們的貢獻十分巨大。」

另外，Udoka也直言在現在高比分的時代中，球隊能連兩場讓對手得分低於80分，真的很不可思議。「更不要說我們是在背靠背的兩場比賽中都做到了這一點，球員們的防守表現真的很棒。」

Brown此役拿到17分5籃板2助攻，Nesmith得到13分，Dennis Schroder斬獲14分6助攻5籃板，Romeo Langford 取得12分，Tatum和Al Horford各有10分。

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