NBA／「開會」之後　綠軍連2場將對手的得分壓制在80以下

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雖然根據記者透露，這場會議沒有取得什麼太好的效果，不過從事後來看，還是有產生了一些不一樣的東西。在上一場對魔術，塞爾提克讓對手只得79分，而今天對上東區強權熱火，更是只讓他們得到78分，防守強度提升不少。
而且這場比賽，塞爾提克確實在分享球上做得更好，球隊總共有6人得分上雙，替補球員合計拿下45分；也讓綠衫軍在鋒線大將Brown因肌腱緊繃而提前退場的情況下，仍然可以多點開花、收下勝利。
賽後總教練Ime Udoka稱讚球隊今天在攻防轉換上的表現，「同時我們也限制了對手在攻防轉換上的發揮。而替補的表現是我們拿下這場比賽的關鍵，Aaron Nesmith和其他的年輕球員打得非常出色，他們的貢獻十分巨大。」
另外，Udoka也直言在現在高比分的時代中，球隊能連兩場讓對手得分低於80分，真的很不可思議。「更不要說我們是在背靠背的兩場比賽中都做到了這一點，球員們的防守表現真的很棒。」
Brown此役拿到17分5籃板2助攻，Nesmith得到13分，Dennis Schroder斬獲14分6助攻5籃板，Romeo Langford 取得12分，Tatum和Al Horford各有10分。