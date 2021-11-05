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MLB／巨人曾評價復活機率0　美媒打臉：澤村有大聯盟水準

▲紅襪隊投手澤村拓一。（圖／美聯社／達志影像）
▲紅襪隊投手澤村拓一。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-11-05 11:10:36

美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊日籍投手澤村拓一過去效力讀賣巨人時，曾被讀賣巨人內部評為「復活機率0」的選手，2021轉戰大聯盟繳出亮眼成績，美國媒體《波士頓先驅報》4日報導中評價澤村例行賽表現的分數是「B-」，並指出澤村的快速球與快速指叉球無疑是大聯盟水準。

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澤村效力讀賣巨人前期是球隊主力宣手，不過2020年受到傷勢與其他場外事件影響，一度被球隊下放到三軍，甚至讀賣巨人還遭到日媒披露內部評估他「復活機0」，後被交易到千葉羅德海洋，上演大復活戲碼技驚四座。

2021年球季澤村轉戰大聯盟波士頓紅襪，出賽55場投出61次三振，拿下5勝1敗、防禦率3.06的成績，並且在美聯冠軍賽出賽3場，G3投1局無失分為球隊勝利作出貢獻。

美國媒體《波士頓先驅報》4日評價球隊內選手，澤村拓一獲得B-（達成部分目標，但有些缺失，換算成百分制分數區間約為70至72分）的分數。

報導中指出，這位來自日本的老將起伏相當激烈，儘管僅是在美國職棒大聯盟的首個球季，出賽53場留下防禦率3.06已是及格的成績，並且他證明自己的快速球、快速指叉球也適用於大聯盟層級。

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