MLB／巨人曾評價復活機率0 美媒打臉：澤村有大聯盟水準
美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊日籍投手澤村拓一過去效力讀賣巨人時，曾被讀賣巨人內部評為「復活機率0」的選手，2021轉戰大聯盟繳出亮眼成績，美國媒體《波士頓先驅報》4日報導中評價澤村例行賽表現的分數是「B-」，並指出澤村的快速球與快速指叉球無疑是大聯盟水準。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-11-05 11:10:36
澤村效力讀賣巨人前期是球隊主力宣手，不過2020年受到傷勢與其他場外事件影響，一度被球隊下放到三軍，甚至讀賣巨人還遭到日媒披露內部評估他「復活機0」，後被交易到千葉羅德海洋，上演大復活戲碼技驚四座。
2021年球季澤村轉戰大聯盟波士頓紅襪，出賽55場投出61次三振，拿下5勝1敗、防禦率3.06的成績，並且在美聯冠軍賽出賽3場，G3投1局無失分為球隊勝利作出貢獻。
美國媒體《波士頓先驅報》4日評價球隊內選手，澤村拓一獲得B-（達成部分目標，但有些缺失，換算成百分制分數區間約為70至72分）的分數。
報導中指出，這位來自日本的老將起伏相當激烈，儘管僅是在美國職棒大聯盟的首個球季，出賽53場留下防禦率3.06已是及格的成績，並且他證明自己的快速球、快速指叉球也適用於大聯盟層級。