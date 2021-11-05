黃裕鈞曝吃萊豬無恙　綠幕僚：反映國民黨對美工作的無力

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該綠營幕僚指出，曾有場美國記者在場的聚會，有美國記者當面問曾在美國求學的藍營幕僚，在美國讀書時是吃素嗎？「同樣是FDA認證安全的美國肉品，你們說有毒，但變成疫苗時，你們卻希望台灣政府買更多？」，這位幕僚只能尷尬傻笑，私底下則是表達自己也無法認同這種操作，畢竟阻擋美豬開放，或許可以造成民進黨對美關係的障礙，但對台美與各國間經貿的相互信任更是衝擊，更不要說國民黨的對美關係，想要得到進展也幾乎是不可能。
該綠營幕僚還說，這次在媒體上表白真話的黃裕均，英文名字是Eric，跟朱立倫同名，因為熟悉國際事務，受到朱立倫相當的賞識，這次他在媒體上坦承反美豬會衝擊台美關係，不只因為真心話，更重要的是他現在還肩負籌備國民黨駐美代表處的工作，朱定調「美豬」就是「毒豬」，等於自己關上對美溝通的大門。黃裕均此番的表態，某種層面，也有替朱緩頰的意思。
另據透露，藍營兩岸、國際事務幕僚之間，近期也因為美豬、中國軍事壓力以及國際挺台浪潮內部爭執不斷。例如朱立倫的「凡事『抗中保台』就要罷免的說法」，聽在對岸耳裡當然相當窩心，但面對國內外高漲的民主國家必須合作氣氛，國民黨把自己離主流民意越走越遠，也引發藍營內部負責國際事務的年輕幕僚的集體不滿，甚至有種懷憂喪志的無力感。