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黃裕鈞曝吃萊豬無恙　綠幕僚：反映國民黨對美工作的無力

▲國民黨主席朱立倫力推反美豬公投，藍營幕僚黃裕鈞認為，某種程度上會影響到台美經貿談判。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席朱立倫力推反美豬公投，藍營幕僚黃裕鈞認為，某種程度上會影響到台美經貿談判。（圖／國民黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-05 11:18:20

國民黨國際部副主任黃裕鈞4日接受網路媒體訪問時，自爆在美國曾吃過好多年萊豬，到現在身體沒有甚麼影響，而且也承認國民黨大力在推動的反美豬公投，確實有影響台美貿易關係。綠營國際事務幕僚今（5）日受訪表示，黃裕鈞身為國民黨主席朱立倫重要的國安外交幕僚，且身負籌備國民黨駐美代表處的重大任務，卻因為國民黨強推反美豬公投，甚至把萊劑美豬說成毒豬，恐讓黃在與美方溝通處於囧境，也難怪會在接受訪問時，不經意吐露內心的真心話。

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綠營國際事務幕僚進一步告訴《NOWnews今日新聞》記者，他完全能理解這段期間藍營外交幕僚的「囧」跟尷尬。因為台北外交圈不大，外媒記者、各國駐台人員，加上2黨的國際事務幕僚私下都熟，國民黨拿美豬當作政治攻防議題，在很多外交聚會場合中，國民黨幕僚一遇到這個話題，都表達無奈。

該綠營幕僚指出，曾有場美國記者在場的聚會，有美國記者當面問曾在美國求學的藍營幕僚，在美國讀書時是吃素嗎？「同樣是FDA認證安全的美國肉品，你們說有毒，但變成疫苗時，你們卻希望台灣政府買更多？」，這位幕僚只能尷尬傻笑，私底下則是表達自己也無法認同這種操作，畢竟阻擋美豬開放，或許可以造成民進黨對美關係的障礙，但對台美與各國間經貿的相互信任更是衝擊，更不要說國民黨的對美關係，想要得到進展也幾乎是不可能。

該綠營幕僚還說，這次在媒體上表白真話的黃裕均，英文名字是Eric，跟朱立倫同名，因為熟悉國際事務，受到朱立倫相當的賞識，這次他在媒體上坦承反美豬會衝擊台美關係，不只因為真心話，更重要的是他現在還肩負籌備國民黨駐美代表處的工作，朱定調「美豬」就是「毒豬」，等於自己關上對美溝通的大門。黃裕均此番的表態，某種層面，也有替朱緩頰的意思。

另據透露，藍營兩岸、國際事務幕僚之間，近期也因為美豬、中國軍事壓力以及國際挺台浪潮內部爭執不斷。例如朱立倫的「凡事『抗中保台』就要罷免的說法」，聽在對岸耳裡當然相當窩心，但面對國內外高漲的民主國家必須合作氣氛，國民黨把自己離主流民意越走越遠，也引發藍營內部負責國際事務的年輕幕僚的集體不滿，甚至有種懷憂喪志的無力感。

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