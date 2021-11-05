三接位置　立院民進黨團：馬英九任內決定

「珍愛藻礁」公投中的三接遷離備受關注，立法院民進黨團今召開記者會，並拿出2015年行政院的公文表示，由當時的總統馬英九任內同意三接232公頃開發，賴清德在2018年當行政院長的時候，重新環差才縮減至23公頃。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-05 11:29:14｜2021-11-05 11:59:38
民進黨團幹事長劉世芳說，行政院在2015年9月4日的時候，時任行政院長毛治國同意三接地點，代表當時決定蓋在桃園是馬英九任內完成，現在國民黨卻站在相反立場，反對能源轉型。
副幹事長黃世杰表示，馬英九任內核定232公頃直接蓋在藻礁海岸上，直到整黨輪替後，在2018年重新環差報告，將232公頃縮成23公頃，並避開調查所發現的藻礁區，甚至因為公投成案後，還有第2波外推方案。
黃世杰說，桃園市長鄭文燦執政後，沿海海岸做很多努力，不僅有志工外，還有87％化為不同保護區，未來還有不同的保護區。事實上為了能源轉型不得不，但有要求大潭電廠汙染減半。
立委鄭運鵬指出，國民黨不敢說第三接收站計畫，提出許可都是國民黨執政時期，現在使用的23公頃更是國民黨時期就填好，民進黨則是外移到海上，希望對沿岸藻礁影響更少。
鄭運鵬表示，民進黨希望2025年之前天然氣發電量50％，天然氣機組可以有更大發電量，否則現在就像有瓦斯爐、沒有瓦斯，國民黨在程序上沒有任何反對理由，應該回頭是岸。