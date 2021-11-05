拒絕朱立倫聘任中評會主席團主席 郝龍斌：我不須被酬庸
前國民黨副主席郝龍斌今（5）日出席副祕書長羅智強主辦的公投民調記者會，會前被問到日前拒絕黨主席朱立倫聘的中評會主席團主席位置，被認為跟朱立倫關係生變，郝龍斌說，他不需要任何酬庸性職務，他會盡黨員的力量來協助國民黨重返執政，在主席選前他也跟朱說過，副主席他做過很多次了，所以副主席不需要找他。
記者余祥／台北報導
2021-11-05 11:30:14｜2021-11-05 11:34:56
郝龍斌說，他事前不知道有被聘任為中評會主席團主席，當時他還是在台東參加活動，還是被恭喜才知道，所以他就婉拒了，朱立倫事後有發簡訊給他，內容跟朱公開說的一致。
朱立倫日前表示，按照慣例都會聘任前副主席為中評會主席團主席。
對於未來國民黨要推動1218公投，郝龍斌強調，過去公投法修正是民進黨力推的，但2018年選舉民進黨發現自己跟民意作對而敗選，結果就把公投法修正成鳥籠公投。本次4個公投案中只有兩個是國民黨推動，其他兩個是民間團體推動，議題更都是民生議題，民進黨用抗中保台、政黨對決來做訴求，這是完全不合理的。
郝龍斌強調，羅智強積極推動公投宣傳，公投能過關夠需要很多民眾的支持，這是民意的展現，他希望大家在4大公投中為了大家的健康、自主權利積極支持，他個人也會以個人的力量積極協助。
至於國民黨國際部副主任黃裕鈞稱反萊豬會影響我方美方關係，郝龍斌指出，很多外交人員說明，反萊豬的不只是中華民國，大陸、歐盟等都反萊豬，這跟國際空間無關。