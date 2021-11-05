熊好店家僅1.4萬太少？柯文哲：預算才6億平均分不到6萬
歷經一個月的延宕之後，「台北熊好券」今（5）日上午舉行抽籤記者會。不過之前熊好券的登記人數與特約商家數目較少，一直都是外界檢視的重點之一。而直至抽籤前仍只有約1.4萬的台北市店家登記為特約商家，對此台北市長柯文哲接受媒體訪問時，表示整個熊好券動支的預算不到6億元，如果平均分給1.4萬商家，每間商家分配還不到6萬。
記者丁上程／台北報導
2021-11-05 11:35:02
由於在熊好券推出時，台北市政府方面表示符合申請為特約店家的白名單一共有8萬多家。不過時至今日卻只有1萬多間商家申請，也被外界詬病是否數目太少？對此柯文哲表示，由於熊好券的總預算不到6億元，即使均分給每一個店家，能夠提供的營業額也不到6萬，「我們希望這1萬多間店家的運作，能夠先帶起一個風潮。」柯文哲強調，由於申請的店家都在台北市，所以也代表北市府能精準支援。
而針對熊好券的抽籤結果，北市府稍早也公布相關數據，依據線上抽籤系統結果顯示，本次參與民眾計963,308人，抽中1張票券計792,040人（占比82.221%）、抽中2張票券計168,898人（占比17.533%）、抽中3張票券計2,327人（占比0.242%）、抽中4張票券計32人（占比0.003％）、至於同時抽中5張票券的幸運兒僅11人（占比0.001%）。