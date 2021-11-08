COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

外籍人士偏愛住桃園！專家分析這三大原因大勝雙北

▲同統計來看，自然人申報契稅中，外國人申報以桃園最多，大陸地區人民申報以新北為首，桃園緊追在後。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲同統計來看，自然人申報契稅中，外國人申報以桃園最多，大陸地區人民申報以新北為首，桃園緊追在後。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-08 07:00:00

根據財政部最新統計，109年契稅實徵金額達161.5億元，為史上第三高，同時，六都買賣契申報人數以新北市合計5.5萬人最多；其中法人與本國人多集中在新北，桃園卻成為外國人申報量最大的行政區。申報人年齡級距以35至44歲者為主。專家表示，近年不動產交易數量增加，加上交屋潮多適用新標準單價，也讓契稅金額節節高升，從契稅年齡比來看，青壯族仍是目前購屋主力；至於外國人大多會選擇桃園，應是考慮到往來海外便利度、親民房價與就業機會等因素。

我是廣告 請繼續往下閱讀
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，根據《契稅條例》第2條規定，不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有取得所有權者，均應申報繳納契稅，不過多數契稅產生仍以買賣為主；從統計來看，法人在雙北及台中市買賣申報人數遠多於高雄、桃園、台南，顯見這三地依舊是法人置業的重點區域；此外，自然人申報中，外國人申報以桃園最多，大陸地區人民申報以新北為首，桃園緊追在後，也看得出往來海外便利度、親民房價與就業機會，是這些買家轉進的大宗。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，在年齡層表現上，申報人年齡級距以35至44歲者為主，其中國人申報年齡25至54歲者占 8 成，外國人則高度集中於35至44歲區間，占比達76％，大陸地區人民 35至54歲者占88％，無戶籍國民25至44歲者占75％，青壯年仍舊是買屋的大宗。

郎美囡提醒，近年許多購屋人都以預售屋或新成屋為首選，但新屋在沒有折舊又適用新房屋標準單價的狀況下，契稅往往會高得嚇人，也因此想買新成屋或是預售屋的購屋人，最好還是先估算契稅，避免在成家另外籌措資金，讓交易橫生枝節。

▲109年六都買賣契申報人數。（表／住商不動產提供）
▲109年六都買賣契申報人數。（表／住商不動產提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀